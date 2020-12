Neue Spielregeln bei Besetzungen – «Gut gemeinter Versuch» – das hält die Stadt vom neuen Besetzergesetz Besetzerinnen und Besetzer machten am Freitag mit Aktionen auf einen Gesetzesentwurf aufmerksam. Auch die Stadtregierung hat ihre Meinung geäussert. Patrice Siegrist

Aktion gegen geplante Gesetzesverschärfung: Aktivistinnen und Aktivisten haben an einem Haus Plakate angebracht. Foto: Screenshot/barrikade.info

Transparente mit der Aufschrift «Besetzt» wehten am Freitag an zwei Häusern in der Stadt Zürich und an einem in Winterthur. In einer Mitteilung von Besetzerinnen und Besetzern hiess es, dass diese Häuser neu besetzt worden seien. «Die Liegenschaften stehen seit vielen Jahren leer. Es waren bei allen Häusern keinerlei Bestrebungen ersichtlich, den Wohnraum für Menschen zugänglich zu machen», heisst es weiter. Und: Alle drei Gebäude wurden bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal besetzt, allerdings nur für kurze Zeit.

Die Stadtpolizei Zürich fand vor Ort zwar die Transparente, Menschen habe man dort aber keine angetroffen, sagt ein Sprecher.