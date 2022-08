Luxuriöse Kreuzfahrt – Gut gerüstet für Abenteuer und Eis Die Luxusjacht Scenic Eclipse kann dank ihrer Grösse und Bauweise in Reviere vorstossen, die anderen Kreuzfahrtschiffen verschlossen bleiben. Für besondere Ausflüge reisen an Bord ein U-Boot und ein Helikopter mit. Priska Amstutz

Die Scenic Eclipse ankert vor Spitzbergen. Für die Erkundung der arktischen Landschaft ist ein Helikopter mit an Bord. Foto: PD

Einmal im Leben Jane Bond sein? Oder Alexandra von Humboldt? Zwar standen Abenteurerin und Entdeckerin auf meiner Wunschliste bis jetzt nicht sehr weit oben. Aber nun bestaunen wir auf der vor drei Jahren in Dienst gestellten Luxusjacht Scenic Eclipse zuerst ein U-Boot, das dafür gedacht ist, die Tiefen des Meeres zu erkunden, und einen Helikopter, mit dem man über Gletscher, Fjorde oder Eisberge fliegen könnte. Sich Ferien auf einem Kreuzfahrtschiff zu leisten, das solche Spielereien an Bord mitführt? Vielleicht doch nicht so abwegig. Leider können wir wegen lokaler Regulationen in Mitteleuropa weder das eine noch das andere testen.