Schweizer Diplomatie – Gute Dienste sind auch in Venezuela nicht gefragt Hiesige Diplomaten sollten die Interessen der USA im südamerikanischen Land vertreten. Bis heute ist aber nichts daraus geworden. Adrian Schmid

Handschlag für ein Schutzmachtmandat: 2019 waren sich Bundesrat Ignazio Cassis (rechts) und der US-Botschafter Edward McMullen darüber einig, dass die Schweiz die amerikanischen Interessen in Venezuela wahrnehmen soll. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Es harzt bei den Schutzmachtmandaten: Diese Woche sorgte das Njet der Russen für Schlagzeilen. Diese wollen nicht, dass die Schweiz die Interessen der Ukraine in Moskau vertritt. Aus russischer Sicht ist die Schweiz nicht mehr neutral. Nun zeigt sich, dass es auch in einem anderen Fall Probleme gibt. Eigentlich sollte die Schweiz die Interessen der USA in Venezuela vertreten. Bis heute hat Venezuela dieses Mandat jedoch nicht akzeptiert, wie das Aussendepartment EDA auf Anfrage bestätigt.