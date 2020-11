Aus dem Bezirksgericht Zürich – Gynäkologe stalkt Angestellte - dann zeigt er sie an Der umstrittene Arzt Marc Possover wirft seiner Ex-Praxismanagerin Veruntreuung vor. Sie kontert, er habe Einnahmen verschleiern wollen. Liliane Minor

Blick in den grössten Gerichtssaal im Bezirksgericht Zürich: Hier fand der Prozess gegen die Arztangestellte statt. Foto: Urs Jaudas

Es klingt ganz schön dreist, was die 60-jährige gelernte Betriebswirtin getan haben soll. Gut 200’000 Franken an Arzthonoraren, die eigentlich für ihren Arbeitgeber Marc Possover bestimmt gewesen waren, soll sie zwischen Mai 2013 und September 2014 in ihre eigene Tasche gesteckt haben. Das ging, glaubt man der Anklageschrift, ziemlich einfach.

Dazu muss man etwas über Marc Possover wissen. Er gilt als guter, innovativer Chirurg; für manche Frauen mit schweren Unterleibserkrankungen ist er die letzte Hoffnung. Der Gynäkologe behandelt häufig auch Patientinnen aus dem Ausland. Aber weil er von diesen oft verzweifelten Frauen regelmässig verlangt, dass sie die Behandlungskosten im Voraus zahlen, ist Possover auch umstritten. Seine Abrechnungspraxis soll der Grund gewesen sein, weshalb er vor drei Jahren die Zürcher Klinik Hirslanden verliess (lesen Sie hier mehr dazu).