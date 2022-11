Geldblog: Leserfrage zum Börsenneuling – Haben die Accelleron-Aktien Potenzial? Die Titel von Accelleron sind seit dem Börsengang unter Druck geraten. Ein Leser möchte wissen, ob es sich dabei um einen weiteren Flop-Börsengang handelt. Martin Spieler

Vielversprechende ABB-Abspaltung: Die Turboladersparte Accelleron generiert dank Servicegeschäft viel Cash. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Ich habe von meinen ABB-Aktien Accelleron-Aktien im Depot. Nun sind diese gesunken. Ist das auch so ein Flop-Börsengang? Leserfrage von T.M.

Nein. Die vom Elektrotechnikkonzern ABB abgespaltene Turboladersparte Accelleron ist beim Gang an die Börse zuerst gut gestartet, in den Tagen danach aber stark unter Druck geraten, weil viele ihre Titel verkauft haben. Ich würde die Aktien des Herstellers von leistungsstarken Turboladern für Diesel- und Gasmotoren indes behalten und sehe Potenzial.

Hauptmärkte sind die Schifffahrt mit einem Anteil am Umsatz von mehr als der Hälfte sowie die Energie- und Bahnindustrie. Zum Einsatz kommen Turbolader auch in Lastfahrzeugen im Bergbau. Der grosse Pluspunkt: Accelleron erwirtschaftet 75 Prozent des Umsatzes im Servicegeschäft, was das Unternehmen widerstandsfähig gegenüber konjunkturellen Schwankungen und zu einer defensiven Aktie macht.

Mittelfristig soll eine Dividende von 50 bis 70 Prozent des Gewinns ausbezahlt werden.

Die meisten Produkte von Accelleron benötigen regelmässige Serviceleistungen, damit sie ihre Funktion ohne Störungen wahrnehmen können, womit die Firma einiges an Cash generieren kann. Das gibt dem Geschäft von Accelleron eine starke Basis, zumal das Servicegeschäft in den meisten Branchen margenmässig attraktiver ist als der Verkauf von neuen Produkten. Mittelfristig soll eine Dividende von 50 bis 70 Prozent des Gewinns ausbezahlt werden. Mit einem Kursgewinnverhältnis von phasenweise etwas mehr als 10 ist Accelleron aus meiner Sicht eindeutig unterbewertet.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

