MCH Group erstattet Strafanzeige – Hacker greifen Messe Basel an Unbekannte Täter sind in das System der MCH Group eingedrungen. Die 300 Beschäftigten in der Schweiz können nur noch sehr eingeschränkt arbeiten. Kurt Tschan UPDATE FOLGT

Seit Mittwoch hat die MCH Group mit den Folgen eines Hacker-Angriffs zu kämpfen. Foto: Aissa Tripodi

Der Angriff erfolgte am Mittwoch und seine Folgen dauern an. Wie die MCH Group in einer Ad-Hoc-Mitteilung bestätigt, wurde sie das Opfer «eines kriminellen Cyber-Angriffs mittels Schadsoftware». Der Angriff hat Folgen. So können die 300 Beschäftigten des börsenkotierten Unternehmens nur noch sehr eingeschränkt arbeiten. Ihnen ist es etwa untersagt, ihren Geschäftscomputer zu benutzen und können nicht auf ihre Dokumente zurückgreifen, wie der Sprecher der MCH Group, Christian Jecker auf Anfrage bestätigt. Noch sei das Ausmass des Schadens unklar, sagt er. «Die Abklärungen zum Schadenausmass sind im Gange.» Die getroffenen Massnahmen seien auch aus Vorsichtsgründen ergriffen worden, da noch nicht klar sei, wie weit sich die Angreifer im System ausgebreitet hätten.

Das Unternehmen äussert sich betont zurückhaltend zum Vorfall. Man gehe davon aus, dass die Hacker genau beobachten, was die MCH tut und sagt, erklärt Jecker.

«Die Abklärungen zum Schadenausmass sind im Gange.» MCH-Group-Sprecher Christian Jecker

Die MCH Group kündigte an, dass sie Strafanzeige erstatten werde. Auch hat sie Spezialisten der Bundesbehörden beigezogen. Fragen, ob etwa Lösegeldforderungen erfüllt wurden, werden vom Unternehmen nicht beantwortet. Gemäss Jecker arbeiten die ICT-Experten «mit Hochdruck daran, so bald als möglich alle Systeme wieder funktionsbereit zur Verfügung zu stellen».

Messegeschäft läuft weiter

Gegenwärtig prüft das Unternehmen, ob Daten abgezogen wurden. Gewisse Funktionen sind nicht betroffen. So gibt es weiterhin eine funktionsfähige Webseite. Auch die Telefonzentrale und Anrufumleitungen funktionieren, wie Jecker bestätigt. Die Ilmac, die führende Schweizer Fachmesse für Labor- und Prozesstechnologie kann heute ordnungsgemäss zu Ende geführt werden. Ihr System ist wie auch andere verschiedene Cloud-Lösungen vom Angriff nicht betroffen.

Wie viele andere Unternehmen auch hat die MCH Group jeden Tag Hackerangriffe abzuwehren. Dies gelang bis Mittwoch mit Erfolg. Etwas Vergleichbares habe er noch nie erlebt, sagt Jecker, der seit 30 Jahren bei der MCH Group angestellt ist.

Kurt Tschan ist bei der Basler Zeitung als Redaktor für den Bereich Wirtschaft tätig.

