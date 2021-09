Mittagessen im Restaurant Uto Staffel – Hacktätschli mit grandioser Aussicht und viel weniger Trubel Das Uto Staffel ist die unaufdringliche kleine Schwester des Kulms. Der Genuss ist auch unterhalb des Gipfels top. Meinung Tina Fassbind

Abgehoben auch ohne Gipfel: Das Uto Staffel befindet sich an der Gratstrasse auf dem Uetliberg. Von der Terrasse sieht man nicht nur auf die Alpen, man kann auch ein wenig «Wanderer-Watchen». Foto: Andrea Zahler

Es ist einer dieser Tage, an denen alles in Richtung Uetliberggipfel strömt. Aber mein Gottekind Alice – mit 26 Jahren natürlich schon Gottefrau – und ich lassen Top of Zurich links liegen und lenken unsere Schritte fürs gemeinsame Mittagessen zum Staffel statt zum Kulm. Denn was viele nicht wissen: Im Restaurant Uto Staffel an der Gratstrasse gibt es die grandiose Aussicht mit viel weniger Trubel.

An dieser Stelle etwas unterhalb des Gipfels existiert seit 1878 ein Bergrestaurant. Den Vorgängerbau hat der ehemalige Uto-Kulm-Besitzer Caspar Fürst für seine Ex-Frau errichtet. Von der damaligen Pension ist heute nichts mehr übrig. Sie wurde 1977 nach einem Brand abgebrochen. Die Traumlage blieb aber nicht lange eine Brache: Schon zwei Jahre später stand dort wieder ein Restaurant, und inzwischen ist auch das angestaubte Interieur aufgefrischt.