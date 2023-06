Erstaunliche Brasilianerin – Haddad Maia wandelt auf der Pariser Spur Kuertens Niemand hatte sie auf der Rechnung, nun fordert die 27-Jährige im Halbfinal des French Open Iga Swiatek. Sie musste viel wegstecken, auch eine Dopingsperre, daran ist sie gewachsen. Simon Graf

Ungläubiges Staunen: Beatriz Haddad Maia kann selber kaum glauben, dass sie Ons Jabeur geschlagen hat. Foto: Yoan Valat (EPA)

1997 verzauberte ein 20-jähriger Brasilianer aus dem Nichts Roland Garros. Als Weltnummer 66 stürmte Gustavo Kuerten auf grösster Bühne zu seinem ersten Profititel. Im Court Central erklangen Sambatrommeln und wurden die grün-gelben Fahnen geschwenkt. Im Final deklassierte Kuerten den klar favorisierten Spanier Sergi Bruguera in drei Sätzen, nachdem er sich zuvor mühevoll von Runde zu Runde gekämpft hatte. Immer wieder befreite er sich aus heiklen Situationen. Und das mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

26 Jahre später tut es ihm seine Landsfrau Beatriz Haddad Maia gleich. Sie ist zwar schon die Weltnummer 12, doch an Grand-Slam-Turnieren war sie zuvor in elf Anläufen nie über die zweite Runde hinausgekommen. Nun erklimmt sie, mit 1,85 Metern eine der Grössten auf der Frauentour, neue Höhen. In ihrem ersten Auftritt im riesigen Court Philippe Chatrier bezwang sie die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 7) 3:6, 7:6, 6:1 und zog in den Halbfinal ein, wo sie Weltnummer 1 Iga Swiatek fordert.

Sie sei mit dem Vorhaben nach Roland Garros gekommen, die dritte Runde zu erreichen, sagte sie schmunzelnd. «Ich wollte mir ein realistisches Ziel setzen. Als ich das erreicht hatte, sagte ich mir: Okay, jetzt setze ich mir ein neues.» Immer wieder befreite sich Haddad Maia in Paris aus heiklen Situationen. Gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa wehrte sie in Runde 3 einen Matchball ab. Im Achtelfinal lag sie gegen die Spanierin Sara Torribes Tormo 6:7, 0:3 zurück. Gegen Jabeur musste sie bei 3:6, 5:5 zwei Breakbälle abwehren.

«Für mich bedeutet Spass, bei 4:4 im dritten Satz zu fighten.» Beatriz Haddad Maia

Sie liebe diese engen Momente, sagte sie unlängst in einem Interview mit dem Tennis-Onlinemagazin «Clay»: «Für mich bedeutet Spass, bei 4:4 im dritten Satz zu fighten.» Und das gelingt ihr zusehends erfolgreicher. Ihr Weg darf auch Schweizerinnen wie der 22-jährigen Simona Waltert Mut machen, die ihre Zeit brauchte, um sich auf der WTA-Tour zu etablieren. Haddad Maia schöpft nun mit 27 ihr Potenzial aus.

Das ist auch darin begründet, dass sie immer wieder von Verletzungen gebremst wurde, vier Operationen über sich ergehen lassen musste. Vor allem der Rücken machte ihr zu schaffen. «Ich musste sechs- oder siebenmal für mehrere Monate pausieren», sagt sie. Dazu kam ein positiver Dopingtest auf Anabolika im Juli 2019, worauf sie neun Monate gesperrt wurde. Sie habe kontaminierte Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen, verteidigte sie sich damals.

Vorbild und brasilianische Tennislegende: Maria Bueno gewann sieben Grand-Slam-Titel. Hier Wimbledon 1959. Foto: AP Photo

Tennischampions aus Brasilien sind rar. Die Unterstützung durch den Verband ist mager, die grossen Turniere sind weit weg. «Ich bin nur hier dank vieler Opfer», sagt Haddad Maia. «Wir haben nur ein WTA-Turnier in Brasilien, alle anderen sind für mich mindestens sechs Flugstunden entfernt. Da haben es Spielerinnen aus Europa viel einfacher.» Sie schöpft Inspiration aus Guga Kuertens Karriere, der das French Open dreimal gewann (1997, 2000, 2001) und sogar die Nummer 1 wurde. Und aus Maria Bueno, die wie sie aus São Paulo stammte und von 1959 bis 1966 sieben Grand-Slam-Titel im Einzel feierte.

Bueno starb 2018 mit 78 Jahren an einer Krebserkrankung, Haddad Maia hatte aber noch das Glück, sie einmal in Wimbledon zu treffen und mit ihr ein Foto zu schiessen. «Sie lebte in einer anderen Ära, als die Frauen noch stark benachteiligt wurden. Sie spielten vor allem aus Liebe zum Sport, erhielten nicht das Geld oder den Ruhm von heute.» Sich der Geschichte bewusst, weiss Haddad Maia umso mehr zu schätzen, was sie heutzutage hat.

