Ticker zur Corona-Konferenz - Hält die Taskforce zum Bundesrat?

Ausgangslage

Am Montag wurden dem Bundesamt für Gesundheit 57'387 Neuinfektionen innerhalb von 96 Stunden gemeldet. Zudem gab es 278 Hospitalisationen und 57 Todesfälle. Am Montag vor einer Woche waren innerhalb von 96 Stunden 36'261 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zugleich registrierte das BAG 69 neue Todesfälle und 345 Spitaleinweisungen.

Am Silvester hielt der Bundesrat eine ausserplanmässige Telefonkonferenz, weil sich die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus weiterhin beschleunigte und eine Überlastung der Spitäler drohte. Obwohl er die Situation in den Spitälern als «besorgniserregend» einschätzte, verzichtete der Bundesrat jedoch darauf, weitere Massnahmen zu ergreifen.

Während der oberste Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger im Streit um neue Corona-Regeln den Bundesrat zum Handeln aufrief, findet der frühere Leiter Infektionskrankheiten beim BAG, Daniel Koch, weitere Schliessungen nicht sinnvoll. Er will gezielt Alte schützen – nun auch vor Übertragungen durch Enkel.

Omikron hat die Dynamik der Pandemie verändert. Einerseits rechnen Experten mit einer höheren Infektiosität, andererseits sehen sie aber darin auch die Chance, dass Omikron das Ende der Pandemie einleiten könnte. Die Krankheitsverläufe sind allerdings nur leicht milder. Der Virenforscher Richard Neher sieht trotzdem Grund zur Hoffnung.

Kantone verkürzen Quarantäne-Dauer

Eine Quarantänefrist von sieben statt zehn Tagen wird in der Schweiz zur Regel – allerdings regt sich auch Kritik an der Verkürzung. Bei den Ansteckungszahlen für das Neujahrswochenende zeigt sich im Wochenvergleich ein deutlicher Anstieg – bei den Hospitalisationen und Todesfällen jedoch nicht.

Auch in der Zentralschweiz, im Kanton St. Gallen und in den beiden Appenzell dauert die Corona-Quarantäne künftig nur noch sieben statt wie bisher zehn Tage. Ebenso folgten Bern und Neuenburg am Montag einer entsprechenden Empfehlung des Bundes.

Dies bedeutet, dass fast alle Kantone die kürzere Quarantänefrist einführen. Ziel der Verkürzung ist es, angesichts der starken Ausbreitung der Omikron-Variante das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft sicherzustellen und Personalengpässen vorzubeugen, wie das BAG am vergangenen Freitag erklärte.

Kinderimpfungen beginnen

In einigen Kantonen beginnen die Kinderimpfungen. Im Aargau etwa sind Impfungen für Fünf- bis Elfjährige seit Montag möglich. Ab Mittwoch können auch im Kanton St. Gallen sowie in Appenzell Ausserrhoden sowie in Schwyz Kinder geimpft werden.

Schwyz und Nidwalden nehmen seit Ende Dezember Anmeldungen entgegen und der Kanton Luzern tut dies seit dem 1. Januar. Die Kantone Zürich, Uri und Graubünden schalteten am Montag Termine für Kinderimpfungen frei. In Zürich waren die verfügbaren 4000 Termine bis am Abend fast alle ausgebucht. Die Gesundheitsdirektion bestätigte eine Meldung des SRF-Regionaljournals Zürich-Schaffhausen.

Im Kanton Bern beginnt die Impfung von fünf- bis elfjährigen Kindern gegen das Coronavirus ebenfalls am 8. Januar in Bern, Biel und Thun. Ab sofort können Eltern ihre Kinder via Impfwebsite des Kantons Bern für die Impfung anmelden.

