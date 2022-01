«Du bisch vo Züri» im Test – Hände weg von diesem Spiel! Die Co-Chefredaktorin des «Tages-Anzeigers» und drei Redaktoren fürchteten das Quizspiel «Du bisch vo Züri». Zu Unrecht, wie der Härtetest zeigt. Corsin Zander Marius Huber Jean-Marc Nia Priska Amstutz

Huber, Nia, Amstutz und Zander (v.l.) spielen auf der Redaktion (noch vor der Homeoffice-Pflicht) des «Tages-Anzeigers» bei Pizza und Bier das Spiel «Du bisch vo Züri». Foto: Urs Jaudas

Man darf der Kreativabteilung aus dem Fürstentum Liechtenstein keine finsteren Absichten unterstellen. Die hielt das wohl einfach für eine gute Geschäftsidee. Diese Leute konnten nicht ahnen, was sie mit ihrem Produkt in einer Stadt wie Zürich anrichten würden. Aber seit dieses Paket zu Testzwecken auf der Redaktion des «Tages-Anzeigers» eingetroffen ist, lastet es auf uns wie ein fluchbeladener Götze. Bereit, uns zu richten und zu vernichten.

Es handelt sich um ein Gesellschaftsspiel namens «Du bisch vo Züri». Der Titel spielt an auf ein Internetphänomen aus den Nullerjahren, als sich die Diaspora des hintersten und letzten Dorfes dank Facebook plötzlich im Netz wieder begegnete und sich zum Vergnügen mit irgendwelchem Lokalwissen bewarf. «Du bist von Hinwil, wenn du meinst, unsere Weihnachtsbeleuchtung sei die hässlichste des ganzen Zürcher Oberlandes» – so was kann nur verstehen, wer viele harte Winter lang unter den wirklich fürchterlichen Plastikkerzen litt.