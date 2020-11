News aus Zürichs Gastroszene – Häppchen im Kreis 4 und Pizza im Seefeld Eine Weinbar auf Zeit, ein Skihüttenrestaurant im Hotel oder ein Brunch für zu Hause: Die Gastronews der Woche. Claudia Schmid

Die Gelateria wird zur Weinbar

Burrata, Charcuterie und Wintersalate: Menü-Vorschau des Soif-Pop-ups. Foto: PD

Es ist mittlerweile Tradition, dass die Gelateria Tellhof im Winter von Gästen in Beschlag genommen wird. Nach der Vermicelleria, die bis letzte Woche Fans in den Kreis 4 gelockt hat, laufen schon die Vorbereitungen für das nächste Pop-up. Und der Namen Soif (französisch für Durst) eröffnet am 2. Dezember eine temporäre Weinbar. Gastgeber ist Tobias Thomann. Der Bündner war zuletzt Chef-Sommelier im Restaurant Relæ in Kopenhagen. Mit an Bord bei Soif sind die Gastronomen George Tomlin und Patrick Schindler.

Zu den offenen Weinen und Flaschenweinen gesellen sich warme und kalte Gerichte lokaler Produzenten – etwa zitronierte Hülsenfrüchte aus Matthias Hollensteins «Slow Grow»-Produktion oder Charcuterie der Bündner Fleischveredlerin Tanya Giovanoli. Tagsüber wird das Lokal vom australischen Barista John Philippi mit seinen «Kafi N’Cones» – Kaffee bespielt. Er serviert dort auch Waffeln oder winterlicher Porridge.