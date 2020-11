Willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel der Schweizer Nationalmannschaft in Belgien.

Gute Erinnerung verbinden wir seit 2018 mit den Spielen der Schweizer Nationalmannschaft gegen die belgischen "Red Devils". Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams brachte die Schweiz nach einem 0:2-Rückstand ein absolutes Feuerwerk auf den Rasen und gewann 5:2.

Es ist dieses Mal zwar nur ein Testspiel, aber die nächsten Tage haben es in sich für die das Team von Vladimir Petkovic. Nach dem heutigen Test geht es am Samstag gegen Spanien und nächsten Dienstag gegen die Ukraine darum, ob man sich in der Top-Gruppe der Nations League behaupten kann oder absteigen wird.

Wozu, besonders in diesen unsicheren Zeiten von Corona, macht man denn vor diesen wichtigen Spielen noch ein Testspiel? Belgiens Trainer Martinez meint dazu: «Das wird für beide Teams ein sehr, sehr guter Test, der natürlich fürs Fifa-Ranking wichtig ist, aber auch für unsere Entwicklung.» Bei Verteidiger Akanji klingt das ein wenig trockener: «Ich spiele immer gern gegen gute Gegner.»

Anstoss ist um 20.45 Uhr, wir berichten live.