Legendäre Zürcher Discos – Hässlich war hier nur der Name Ueli Steinle zelebrierte im Club Ugly nie da gewesenen Hedonismus, mit Hollywood und Koteletts vom Grill um 2 Uhr morgens. Notgedrungen weitab von Zürich. Thomas Wyss

Ab 1975 für lange Zeit der «Zürcher» Szeneort schlechthin: Die Villa Ugly in Richterswil. Foto: Archiv Ueli Steinle

Ueli Steinle erzählt die Geschichte so, als würde er gerade in ein gelungenes Schweinskotlett beissen. Sein Genuss ist verständlich – es geht schliesslich darum, wie der Richterswiler Ugly-Club 1980 auf der Oscar-Bühne in Los Angeles … naja, sagen wir: «landete».

Mangels Raum und Zeit können wir bloss eine Telegramm-artige Fassung wiedergeben (wer wissen will, wie man zur Langversion kommt, sollte den Artikel zu Ende lesen):

Hans-Ruedi «HR» Giger erhält eine Oscar-Einladung für seine Monster im Film «Alien» – er will nicht, Manager Steinle besteht darauf – kaum in L. A., taucht Giger zwecks Dröhnung bei LSD-Papst Timothy Leary unter – ein Tag vor der Verleihung ist er zurück, Steinle organisiert den Smoking, als Geschenk steckt er ihm ein Signet seines Nachtclubs Ugly ans Revers (Gold mit Brillant) – Giger verschläft die Show im Dorothy Chandler Pavillon, bei der Kategorie «Special Effects» weckt ihn Steinle auf – «Alien» gewinnt! (u. a. gegen «Moonraker» und «Star Trek») – Giger sagt auf der Bühne: «I’m very happy to have this, thank you very much» – vor dem Fototermin für die Weltpresse wird er nach dem Ugly-Emblem gefragt (Werbeträger sind verboten), Giger schwindelt, das sei sein Glücksbringer, den trage er immer.