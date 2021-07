Tipps von Experten - Hagel und Schnee in den Bergen – Wo Wanderer jetzt aufpassen müssen

Abo Interview mit oberster Bergführerin «Sogar Schweizer Schulen arbeiten mit günstigeren Bergführern aus dem Ausland»

Rita Christen ist die erste Frau an der Spitze des Schweizer Bergführerverbandes und eine der wenigen Bergführerinnen in unserem Land. Mehr als drei Tage hält sie es nicht ohne Aktivität am Berg aus.