Vor der Küste Tasmaniens – Hai zieht Zehnjährigen von Boot ins Meer Der Vater hat wohl seinem Sohn das Leben gerettet, als er mutig ins Wasser sprang. Der Knabe befindet sich im Spital.

Bewohner der Insel Tasmanien behaupten, dass weisse Haie vor der Küste gesichtet worden seien. Foto: Screenshot News Video, Australia

in Hai zog einen zehn Jahre alten Jungen von einem Fischerboot vor der Küste der australischen Insel Tasmanien ins Wasser. Der Junge wurde an Arm, Kopf und Brust verletzt, wie der Rettungsdienst des Bundesstaates Tasmanien am Freitag mitteilte. Er sei im Krankenhaus, sein Zustand stabil.

Sein Leben verdankt der Zehnjährige womöglich seinem Vater. «Der Vater des Jungen sprang ins Wasser, woraufhin der Hai davonschwamm», heisst es in der Mitteilung des Rettungsdienstes. Der Junge war am Freitag mit seinem Vater und zwei weiteren Männern auf einem sechs Meter langen Boot etwa fünf Kilometer von der Küstenstadt Stanley entfernt, als der Hai ihn ins Wasser zog.

Tasmanien ist die grösste australische Insel und liegt rund 300 Kilometer südlich von Melbourne im Südosten des Kontinents. Angriffe von Haien sind dort selten. Gemäss australischen Medien haben aber Bewohner weisse Haie vor der Küste gesichtet.

In Australien ist es aber bereits die vierte bekannte Hai-Attacke in diesem Monat. Erst am Dienstag war eine Frau vor einer Insel in der Nähe des Great Barrier Reef schwer verletzt worden. Es gab bereits fünf tödliche Angriffe von Haien in diesem Jahr.

Der Vorfall mit dem Hai hat sich vor Stanley an der Nordwestküste Tasmaniens ereignet. Foto: Google Map

( SDA /fal )