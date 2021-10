«Love is in the bin» – Halb geschreddertes Banksy-Werk für Rekordsumme versteigert Das berühmte Werk des britischen Street-Art-Künstler hat an der Auktion in London weit mehr erzielt als geschätzt. Am Ende ist es für 18,6 Millionen Pfund unter den Hammer gekommen.

Das Motiv «Love is in the bin» ist eines der bekanntesten Werke von Banksy. Foto: Tolga Akmen (AFP/8. Oktober 2021)

Ein teilweise geschreddertes Werk des britischen Künstlers Banksy ist für einen Rekordpreis versteigert worden. Das Bild mit dem Namen «Love is in the bin» (Liebe ist im Eimer) wurde am Donnerstag in London für knapp 18,6 Millionen Pfund (etwa 23,50 Millionen Franken) verkauft, wie das Auktionshaus Sotheby’s mitteilte. Dies ist der höchste jemals erzielte Preis für ein Werk des Street-Art-Künstlers.

Der Schätzpreis lag bei vier bis sechs Millionen Pfund (zirka7,6 Millionen Franken) . Im Oktober 2018 war das damals noch intakte Bild für 1,1 Millionen Pfund (ungefähr 1,4 Millionen Franken) versteigert worden – wenige Augenblicke, bevor ein im Rahmen eingebauter Schredder überraschend loslegte. Kurz darauf bekannte sich Banksy zu der Aktion.

Künstler bekennt sich zu Werken Banksy ist in britischen Küstenstädten unterwegs Das Bild gehört zu Banksys bekanntesten Motiven. Am Freitag versteigert das Auktionshaus Christie’s in London eine weitere Version des Motivs. Wie ist diese Summe zu erklären? Doch wie ist das zu erklären? Schliesslich verfestigt sich der Gedanke, der Kunstmarkt eskaliere immer weiter – damit hätte der Brite Banksy, dessen wahre Identität noch immer unbekannt ist, das Gegenteil von dem ausgelöst, was er anscheinend bezweckt hatte. Der Schredder war nämlich als Kritik am Kunstmarkt gedacht, wie der laut Sotheby’s 1974 geborene Street-Art-Künstler kurz nach der Aktion auf seinem Instagram-Account darstellte. Doch stattdessen trug er zum Hype bei, benannte das Werk sogar um. «Love is in the Bin», heisst das teilweise zerstörte Bild nun offiziell. Die Liebe ist im Eimer. Das Motiv ist weltweit bekannt: Ein Mädchen greift nach einem entschwebenden herzförmigen Ballon – oder hat ihn soeben losgelassen, die Deutungen gehen auseinander. Erstmals tauchte das Motiv 2002 an einer Mauer in London auf, seitdem ist es in mehreren Versionen an Wänden weltweit erschienen und wurde als Druck zigfach reproduziert. 2017 wurde «Girl with Balloon» zum beliebtesten Kunstwerk in Grossbritannien gewählt – im Oktober 2018 dann die Schredder-Aktion. Vom Mädchen ist nur noch ein Teil des Kopfes zu sehen, der Ballon schwebt vor weissem Hintergrund. Der Rest des Werks schaut unten in feine Streifen geteilt aus dem Rahmen heraus. Bei Ausstellungen wollten Zehntausende das Bild sehen.

Auch die Kunstwelt war entzückt. Sotheby’s feierte «Love is in the Bin» als «erstes Kunstwerk der Geschichte, das während einer Auktion live entstand», die Zeitung «Guardian» attestierte Banksy, es handle sich um sein «grösstes Werk». «Was könnte mehr wert sein als ein Banksy? Ein geschredderter Banksy!», jubelte der «Daily Telegraph». Die nicht namentlich bekannte europäische Sammlerin, die das ursprüngliche Bild für 1,04 Millionen Pfund ersteigert hatte, behielt es. Und macht nun richtig Kasse.

Anonymität trägt zum Hype bei

«Es muss nur Banksy draufstehen, und die Preise schiessen in die Höhe», sagt ein Kenner des Kunstmarkts in London, der nicht namentlich genannt werden will. Bisheriger Höhepunkt: Im März erlöste Banksys ein Quadratmeter grosses Bild «Game Changer», das den Einsatz von Ärzten und Pflegekräften in der Pandemie würdigt, 16,8 Millionen Pfund (zirka 21,2 Millionen Franken) für die Universitätsklinik im südenglischen Southampton und andere Organisationen des englischen Gesundheitsdienstes NHS.

Kunst auf der Strasse: Ein Bild des anonymen Künstlers fasziniert Menschen in der Hafenstadt Bristol. Foto: Jon Rowley (20. Dezember 2020)

Selbst kleinere Drucke sind nicht unter einigen Zehntausend Pfund zu haben, beim Londoner Auktionshaus Bonhams ging kürzlich ein farbiger Siebdruck von «Girl with Balloon» für rund 150’000 Pfund (189’000 Franken) weg. Mit seiner Anonymität trägt Banksy zum Hype bei, wie der Kunstmarkt-Kenner sagt. Tauchen neue Werke auf, wie zuletzt Mitte August an der englischen Nordseeküste, ist die Berichterstattung enorm.

Banksy nutzt seinen Ruhm: Zumeist sind es sozialkritische Themen, die er mit seinen Werken anspricht. Der Kunstmarkt aber scheint auch von dem unkonventionellen Künstler nicht einzufangen zu sein.

AFP/SDA/fal

