Arbeiten nach Brand beendet – Hallenbad City öffnet wieder Die Zürcher Schwimmfans dürfen sich freuen: Das City-Hallenbad öffnet am Samstag seine Tore. Die Sauna hingegen bleibt geschlossen. pu

Nach gut zwei Monaten wieder offen: Hallenbad City. Foto: Sabina Bobst

Am Freitagabend, 3. September, erlebten die Besucherinnen und Besucher des City-Hallenbads einen Schreckmoment. Ein Brand in der Saunaanlage und viel Rauch trieben die Schwimmbegeisterten – teils in der Badehose – auf die Strasse. Verletzt wurde niemand.

Das Hallenbad wurde in der Folge geschlossen, es waren Renovierungsarbeiten nötig.

Kein menschliches Fehlverhalten

Am Samstag, 13. November, ist die Durstzeit für die urbanen Schwimmfans zu Ende. Die Reinigungs- und Malerarbeiten sind abgeschlossen, das Hallenbad und die Sporthalle öffnen wieder, wie das Zürcher Sportamt am Donnerstag mitgeteilt hat.

Die Öffnungszeiten betragen wie zuvor 6 bis 22 Uhr. Die Sauna bleibt allerdings bis auf Weiteres geschlossen, einen Wiedereröffnungstermin gibt die Stadt noch nicht bekannt.

Gemäss Mitteilung sind die polizeilichen Untersuchungen und Ermittlungen im Brandfall abgeschlossen. Es hätten sich keine Hinweise auf ein menschliches Fehlverhalten ergeben.

