Weinländer Hallenbad – Hallenbad Rheinau kriegt fast 1 Million Franken Im Jahr 2013 drohte der Badi Rheinau die Schliessung. Dann kam die Rettung in letzter Sekunde. Nun wird ihre Zukunft für weitere 10 bis 15 Jahre gesichert. Markus Brupbacher

Das Hallenbad Rheinau, betrieben von der Genossenschaft Aquarina, ist das einzige im Zürcher Weinland. Archivfoto: Marc Dahinden

«Nur so viel: Die Lösung wird bald publik», sagte Regierungsrat Mario Fehr letzten Freitag in Rheinau anlässlich der Taufe eines Feuerwehrbootes. Er meinte damit das dortige Hallenbad, seine Ankündigung machte er eher beiläufig, ohne näher darauf einzugehen. Doch wer die Geschichte des Rheinauer Hallen- und Freibads kennt, der weiss: Die Badi braucht Geld, damit die Genossenschaft Aquarina sie weiterbetreiben kann. Das Hallenbad ist das einzige im Zürcher Weinland, das in der Region unter anderem fürs Schulschwimmen genutzt wird.