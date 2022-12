«Chænelings» in der Gessnerallee – Hallo, hier gibts Nachrichten aus anderen Welten Tanzen kann auch heissen: Wir sind nicht allein. Drei Tanzschaffende führen uns vor, wie der Körper Verbindung zum Anderswo aufnimmt. Stefan Busz

Sie sagen: «Wir sind ein Körper.» So kommt ein Traum auf die Bühne. Foto: Caroline Palla

Mit Schreiben über Tanz ist es so eine Sache. Meist kommt man nicht so recht draus, was über eine Performance geschrieben steht. Zu «Chaenelings», der ersten gemeinsamen Arbeit von Kiran Kumãr, Lucie Tuma und Mamela Nyamza, heisst es zum Beispiel in der Ankündigung der Gessnerallee: «Drei Tänzer*innen werden gemeinsam zum Medium einer nie versiegenden und stetig fliessenden Datensammlung. Diese beinhaltet die Übermittlung von Fähigkeiten des menschlichen Körpers zu Mutation und Heilung. Denn spätestens mit der weltweiten Gesundheitskrise sind Fragen nach Formen von Genesung ebenso präsent wie dringlich.»