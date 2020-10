Duden-Hotline – Hallo, kommt hier ein Komma? Oft gehts um Gross- und Kleinschreibung, mal um Bindestriche, hin und wieder um Kurioses wie «mephitisch»: Wer bei der Duden-Hotline anruft, bekommt aber immer eine kompetente Antwort. Ein Vormittag im Ein-Frau-Callcenter. Christoph Koopmann

Bei Anruf Duden: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr kann man Fragen zum richtigen Deutsch stellen. Foto: Shutterstock

Wenn bei Gabriele Kopf das Telefon klingelt, hat es wieder mal jemandem die Sprache verschlagen. Ein bisschen zumindest. So wie dem Herrn, der um 10.10 Uhr an diesem Dienstagvormittag in Gabriele Kopfs Leitung landet.

«Duden-Sprachberatung, Gabriele Kopf. Guten Morgen!»

«Hallo, folgender Satz: Die dreizeiligen nachstehenden Gedichte zeigen Nähe auf. Kommt zwischen die Adjektive ein Komma?»

«Nein, das sollten wir auf keinen Fall setzen», sagt Gabriele Kopf. Wir, als wäre dieses Komma auch ihr Problem. «Es gibt da diese schöne Regel: Immer versuchen, ob man zwischen die Adjektive ein und setzen kann.»

«Ah, okay. Danke schön!»