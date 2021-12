Formel 1: GP von Abu Dhabi – Hamilton oder Verstappen – wer wird Weltmeister?

Verstappen stichelt

In einem Interview mit der niederländischen Zeitung «De Telegraaf» hat Verstappen im Vorfeld noch ein bisschen gegen Hamilton gestichelt und dabei Sätze gesagt wie: «Wenn ich in seinem Auto gesessen hätte, wäre die Saison längst entschieden.» Oder: «Ich glaube, ich mache ihn nervös, wenn er mich in seinen Spiegeln sieht. Er ist ein anderer Fahrer als ich, weniger aggressiv. Er weiss nicht, wie man Rennen fährt so wie ich. Das kann ich ihm auch nicht verübeln, denn er hat es nie so gelernt wie ich von meinem Vater.» Das lassen wir einfach mal so stehen.