GP von Katar – Hamilton siegt im Regenbogenhelm Grosse Spannung im Titelrennen: Zwei Rennen vor Schluss holt Lewis Hamilton immer weiter auf. Alfa bleibt ohne Punkte.

Ein Sieg und ein Statement: Lewis Hamilton in Katar. Foto: Dan Istitene (Getty Images)

Weltmeister Lewis Hamilton hat die Formel-1-Premiere in Katar gewonnen. In seinem Mercedes setzte sich der Brite am Sonntag souverän vor dem WM-Führenden Max Verstappen im Red Bull durch und sorgte für noch mehr Spannung im Kampf um den Titel. Vor den letzten beiden Saisonrennen führt der Niederländer Verstappen nur noch mit acht Punkten vor dem erstarkten Titelverteidiger. Den dritten Platz im Norden der Hauptstadt Doha sicherte sich der Spanier Fernando Alonso im Alpine-Rennwagen. Die Alfa-Piloten Kimi Räikkönen (14.) und Antonio Giovinazzi (15.) konnten sich keine Punkte holen.

Genau ein Jahr vor dem Beginn der Fussball-WM fuhr die Formel 1 erstmals in dem wegen der schwierigen Menschenrechtssituation umstrittenen Wüstenstaat. Ab 2023 gehört Katar für mindestens zehn Jahre fest zum Rennkalender der Motorsport-Königsklasse.

Das nächste Formel-1-Rennen am 5. Dezember in Saudi-Arabien statt und eine Woche später am 12. Dezember steigt der Saisonfinal in Abu Dhabi.

dpa

Fehler gefunden?Jetzt melden.