Kritik zu Shakespeare-Film – Hamlet aus neuer Perspektive «Ophelia» erzählt die Geschichte von Hamlet aus der Sicht seiner Liebsten. Dabei kommen der Königshof und die Männer schlecht weg. Gregor Schenker

Prinz Hamlet (George MacKay) liebt die Bürgerliche Ophelia (Daisy Ridley): Szene aus «Ophelia».

Eines Nachts trifft sich Ophelia (Daisy Ridley) mit Hamlet (George MacKay) auf den Zinnen der dänischen Königsburg. Der junge Prinz ist desillusioniert ob seiner Verwandtschaft: Sein Vater starb vor ein paar Wochen überraschend – kurz darauf hat seine Mutter Gertrude (Naomi Watts) dessen Bruder Claudius (Clive Owen) geheiratet. Hamlet verabscheut diesen Onkel, der nun König ist, und er verachtet die Königin: «Wankelmütig. Meine Mutter ist wie alle Frauen: wankelmütig, schwach…» Ophelia erhebt Einsprache: «Mein Prinz, Ihr seid sehr ungerecht. Schwäche in der Liebe ist nicht allein Sache meines Geschlechts. Möglicherweise liegt es einfach in Eurer Familie.»

Basierend auf dem Roman von Lisa Klein, erzählt dieser Film Shakespeares «Hamlet» aus der Sicht von Ophelia. In Shakespeares Original wird Hamlets Geliebte wahnsinnig, nachdem er ihren Vater ermordet hat, und ertrinkt in einem Bach. Keine besonders eigenständige Rolle. «Ophelia» baut diese aus und interpretiert einiges um. Der Film beginnt mit der Vorgeschichte der Heldin: Wir lernen sie schon als Mädchen kennen. Ophelia ist ein Wildfang und zieht mit den Buben herum, interessiert sich für Bücher und Wissen – und ärgert sich darüber, dass nur ihr Bruder in die Schule darf. Immerhin gibt er ihr nach dem Unterricht weiter, was er gelernt hat.

Als Erwachsene geht Ophelia lieber in den Wald und badet im Weiher, als Tanzschritte zu lernen. Ein richtiges Naturkind – die strikten Regeln am Hof umgeht sie, so gut es geht. Mit den langen, roten Haaren und dem blauen Kleid, das sie oft trägt, erinnert sie stark an Merida in Pixars «Brave» (2012). Auch das ist ein Mittelalterstoff, in dem sich eine junge Frau gegen die Geschlechterrollen ihrer Zeit auflehnt. Nur, dass Ophelia keinen Pfeilbogen in die Hand nehmen muss, um ihre Coolness zu beweisen.

Als Hofdame beobachtet Ophelia mit Befremden, wie die Königsfamilie intrigiert und mordet und damit den eigenen Untergang herbeiführt. Aus ihrer Perspektive erscheint auch Hamlets Streben nach Rache als selbstsüchtig und unreif – im Grunde hat er es auch bloss auf die Krone abgesehen. Hätte er auf seine Liebste gehört und wäre mit ihr davongelaufen, hätten die beiden ein Happy End haben können. Die australische Regisseurin Claire McCarthy erzählt das als tragische Romanze, aber durchaus mit einem ironischen Unterton.

Eine grundsätzliche Schwäche hat diese Adaption des «Hamlet»- Stoffes dann doch: An den wichtigen Ereignissen ist Ophelia, wenn überhaupt, oft nur als Zeugin beteiligt. Das macht sie über weite Strecken zu einer wenig aktiven und damit wenig interessanten Figur. Erst gegen Ende ergreift sie die Initiative. Es gibt da nämlich eine Hexe im Wald, die Ophelia auf einen ganz neuen Weg führt.

Auf Teleclub, iTunes, Google Play, Hollystar, Sky und Rakuten TV

Ab 4 Franken

Hamlet und das Kino

Hamlet

Von Laurence Olivier, GB 1948; 155 min.

Sehr klassisch ist diese Version des Briten Laurence Olivier, der selbst die Hauptrolle übernahm. Seinerzeit gabs Oscars für den besten Hauptdarsteller und den besten Film. Die Begegnung mit dem Geist des ermordeten Königs wirkt heute noch gruselig.

Die Bösen schlafen gut

Von Akira Kurosawa, Jap 1960; 151 min.

Zugegeben, im Gegensatz zu anderen Shakespeare-Adaptionen von Kurosawa basiert dieser nur sehr lose auf der Vorlage. Aber Toshiro Mifune ist toll als Angestellter, der die Tochter seines korrupten Chefs heiratet, um den Tod seines Vaters zu rächen.

Johnny Hamlet

Von Enzo G. Castellari, I 1968; 91 min.

In diesem Italowestern rächt sich der junge Johnny an seinem Onkel Claude, der seinen Vater umgebracht und den Mord einem Gangster in die Schuhe geschoben hat. In der deutschen Version wurde der Film umbenannt in «Django: Die Totengräber warten schon».

Hamlet Goes Business

Von Aki Kaurismäki, Fin 1987; 85 min.

Kaurismäki versetzt die Geschichte vom dänischen Königshaus in einen finnischen Papierkonzern und erzählt sie wie einen Film noir. Unter anderem tötet Hamlet Laertes (hier Lauri), indem er ihn mit einem Radio erschlägt. Ein grosser Spass.

Rosencrantz and Guildenstern are Dead

Von Tom Stoppard GB / USA 1990; 117 min.

Tom Stoppard hat sein Theaterstück selbst fürs Kino adaptiert. Gary Oldman und Tim Roth spielen Rosencrantz und Guildenstern. Die einfältigen Jugendfreunde von Hamlet kapieren nie, was am Hof eigentlich vor sich geht – und finden so ein tragisches Ende.