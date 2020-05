Paarangebote in Schweizer Hotels – Hand in Hand aus der Corona-Krise Das Maiensässhotel Guarda Val in Sporz bei Lenzerheide hat einen «PaarCours» für Corona-geprüfte Pärchen eingerichtet. Eine gspürige Erfahrung. Chris Winteler

Gemeinsam in die Berge schaukeln und Prosecco zischen: Posten 4 des « P aarCours» ist die leichteste Aufgabe. Foto: Moritz Hager

«Pärli, Pärli, Pärli», antwortet Hoteldirektor Ralph Treuthardt auf die Frage nach seinen Gästen. Das Guarda Val in Sporz bei Lenzerheide ist ein Hotel für Paare, «egal in welcher Konstellation», fügt er an. Und eine beliebte Hochzeitslocation, «hier stürzt sich ab und zu einer ins Unglück…». So beliebt, dass sich der Gastgeber sogar zum «Pfarrer» für freie Trauungszeremonien ausbilden liess.