Von Kopf bis Fuss: Erste Hilfe bei Rachepornos – Handeln statt schämen! Eine neue Netflixserie offenbart die Zerstörungskraft von Revenge Porn. Silvia Aeschbach sagt, wie sich Opfer schützen und wehren können. Silvia Aeschbach

Intime Bilder in aller Öffentlichkeit: Bei Revenge Porn veröffentlicht ein verärgerter Ex privates Bildmaterial. Foto: Ela Çelik (Tamedia AG)

Lange bevor mich die Netflix-Dokumentation «The Most Hated Man on the Internet» über Hunter Moore und seine Revenge-Porn-Website schockiert haben, gab es in meinem Freundeskreis eine junge Frau, die Ähnliches erlebt hatte. Ihr Ex-Freund hatte, nachdem sie die Beziehung beendet hatte, aus gekränkter Eitelkeit und Wut intime Fotos von ihr herumgezeigt. Nachdem sie per Zufall darauf aufmerksam gemacht wurde, drohte sie ihm mit der Polizei, falls er diese Fotos auf seinem Handy nicht löschen würde. Was er dann auch machte.