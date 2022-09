Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – «Handy» – da lacht der Engländer. Und Sie? Es gibt Anglizismen, und es gibt deutsche Pseudoanglizismen. Zeigen Sie im Quiz, ob Sie die «falschen Anglizismen» erkennen. Philippe Zweifel

Engländer mit «mobile phone»: Prince Charles und seine Söhne William und Harry. Foto: Getty Images

Facility-Manager, Feedback, Timing – immer diese peinlichen, unnötigen Anglizismen! So klingt es seit Jahrzehnten aus den Reihen der Sprachpuristen. Linguisten verweisen derweil darauf, dass sich Sprache nicht vollständig normieren lässt, sondern einem konstanten Wandel unterworfen ist. Und die Lingua franca sei nun mal Englisch, im Zeitalter der Globalisierung schwappen gewisse Ausdrücke halt ins Deutsche.

Das grosse Abc – unser Sprachquiz: Wortschatz, Stilfiguren, Redewendungen, Grammatikregeln, Sprachjargons und vieles mehr – jede Woche in spielerischer Form abgehandelt.

So weit, so logisch. Aber was ist mit den Scheinanglizismen? Wieso erfinden Deutschsprechende englische Wörter, die es im Englischen gar nicht gibt, zum Beispiel «Handy»? Handelt es sich um eine sprachliche Unterwürfigkeit, um einen Minderwertigkeitskomplex? «Viele Deutsche haben das Bedürfnis, zur Benennung der Welt nicht ihre eigene Sprache, sondern diejenige ihrer Kolonialherren zu verwenden», polterte der Vorsitzende des Vereins Deutsche Sprache einst.

Die aktuelle Ausgabe unseres Sprachquiz beschäftigt sich mit solchen Pseudoentlehnungen. Erkennen Sie sie? Much Happiness! Pardon: Viel Glück!

PS: «Handy» klingt in englischen Ohren übrigens sehr «campy», was sich wiederum nur sehr schwer übersetzen lässt, am ehesten mit «kitschig-schwülstig-manieriert-extravagant-queer». Am besten schauen Sie sich diesen Clip mit Komiker Stephen Fry an, in dem er den Pseudoanglizismus verballhornt.



Philippe Zweifel ist Co-Leiter des Ressorts Leben. Zuvor schrieb er beim «Tages-Anzeiger», «20 Minuten» und «Facts» über Gesellschafts-, Digital- und Kulturthemen. Er hat Anglistik und Journalistik studiert. Mehr Infos @delabass

Fehler gefunden?Jetzt melden.