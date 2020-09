Stadtoriginal gestorben – Hanf-Ueli ist tot Im Alter von 62 Jahren ist Hans Ueli Flückiger einem Krebsleiden erlegen. sip

Hans Ulrich Flückiger, besser bekannt als Hanf-Ueli, kandidierte unter anderem 2010 für den Zürcher Stadtrat. Foto: Keystone

Sein Name war Programm: Hanf-Ueli war ein unermüdlicher Kämpfer für die Legalisierung von Cannabis. Sein langjähriger Kampf und seine medialen Auftritte machten ihn in Zürich zum Stadtoriginal.

Nun ist Hans Ulrich Flückiger im Alter von 62 Jahren gestorben, wie «20 Minuten» berichtet. Seit längerer Zeit habe er in einem Pflegeheim gelebt und litt unter Kehlkopfkrebs. Gemäss der Liste der gemeldeten Todesfälle der Stadt Zürich verstarb er Mitte August.

Hanf-Ueli war in den vergangenen Jahren immer wieder bei Wahlen angetreten. Verschiedentlich versuchte er als Parteiloser den Sprung in den Stadtrat zu schaffen, seine Kandidaturen blieben aber erfolglos. Im Vorfeld der Stadtratswahlen 2006 schrieb der TA : «Er kämpft für die Cannabisliberalisierung und landete bei den Nationalratswahlen 2003 einen Coup, als er erstaunliche 8748 Stimmen erzielte.» Doch die Wahl nach Bern blieb Hanf-Ueli stets verwehrt. 2019 fehlte sein Name seit langem erstmals auf den Listen der Nationalratswahlen.