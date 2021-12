Zürcher Polizeihund im Einsatz – Hank stellt den Einbrecher Nach einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in Zürich-Wiedikon kommt ein Schäferhund der Stadtpolizei zum Einsatz. Er spürt mitten in der Nacht einen Mann mit Deliktgut auf.

Hank kann mit seiner Spürnase auch bei Dunkelheit gut Fährten aufnehmen. Foto: Stadtpolizei Zürich

Hank arbeitet gern und ist auch in der Dunkelheit effizient. So auch am Montagmorgen. Kurz nach 3 Uhr ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass soeben an der Bachtobelstrasse eingebrochen worden sei. Die Stadtpolizei Zürich rückte mit mehrerne Patrouillen an den Tatort aus; darunter war auch eine mit Diensthund Hank, wie Stadtpolizei am Montag mitteilt.

Am Tatort nahm sie einen 26-jährigen Algerier fest. Aufgrund von Hinweisen, dass zuvor eine zweite Person aus dem Haus geflüchtet sei, wurde im Nahbereich nach ihm gefahndet. Dabei konnte Diensthund Hank mithilfe seiner feinen Spürnase die Fährte aufnehmen und die Einsatzkräfte zu einem Mann führen, der sich in der Nähe versteckte. Der Mann, dessen Identität noch nicht feststeht, hatte Deliktsgut auf sich. Auch er wurde umgehend festgenommen. Für eine umfassende Spurensicherung vor Ort wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich beigezogen.

