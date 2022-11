Max Küng bereist seine Vergangenheit – Hansi, flieg! «Du hattest doch den Raben», sagte die Schulkameradin, die ich nach Jahren wieder traf. Und dann: Tausend Geschichten, tausend Flashbacks. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Es gibt einen Ort, den zu bereisen für einen mehr bereithält als der dichte Amazonasregenwald hinter Manaus, in dem man weiter gehen kann als in der Taklamakan-Wüste in Chinas Nordwesten, der unerforschter ist als das Muchimuk-Höhlensystem in Venezuela. Dieser Ort heisst Vergangenheit.