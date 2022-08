Berner Milliardär am Spirit of Bern – Hansjörg Wyss verrät, wieso er bei Chelsea eingestiegen ist Der Mäzen Hansjörg Wyss erklärte am Dienstag in Bern, dass sein Einstieg beim FC Chelsea auch eine Investition für seine Grosskinder ist. Stefan Schnyder

Der Berner Milliardär Hansjörg Wyss erzählte am Dienstagabend im Kursaal gut gelaunt über seine vielen Engagements. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Das Rätselraten war gross: Im Sommer war bekannt geworden, dass der Berner Milliardär Hansjörg Wyss mit drei Investoren – darunter der US-Amerikaner Todd Boehly – beim FC Chelsea eingestiegen ist. Zu seinen Motiven schwieg Wyss eisern. Bis am Dienstag. Am Forum Spirit of Bern verriet er erstmals die Gründe: «Ich habe es aus Liebe zu meinen zwei Grosskindern gemacht», sagte er. Die Enkel von Wyss sind die Kinder von Amy Wyss, der einzigen Tochter des 86-jährigen Mäzens und Unternehmers.