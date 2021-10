Mit Vogel aus Kabul evakuiert – Happy End für ein afghanisches Mädchen und ihr Haustier Auf einem französischen Evakuierungsflug brachte ein Mädchen seinen wertvollsten Besitz mit: einen Hirtenstar. Dem Vogel wurde die Weiterreise aber verwehrt – nun hat er ein neues Zuhause erhalten. anf

Das afghanische Mädchen brachte seinen Vogel in einer kleinen Transportbox auf einem Evakuierungsflug von Kabul nach Abu Dhabi mit. Dort endete die Reise des Hirtenstars aber – vorerst. Foto: Xavier Chatel / Twitter

Die Geschichte erzählt Xavier Chatel, der französische Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er war Ende August während der Evakuierungsmission in Kabul gefordert wie noch nie. Tagelang schlief der 45-Jährige kaum mehr als zwei oder drei Stunden, während Hunderte Flüchtende via Abu Dhabi nach Frankreich ausgeflogen wurden.

Eines Tages kam auf dem militärischen Flughafen auch ein Mädchen mit einem «ungewöhnlichen Besitz» an, wie es Chatel auf Twitter beschreibt. Es handelte sich um einen Vogel, genauer gesagt einen Hirtenstar, eine in Asien verbreitete Singvogelart. Alia, die Besitzerin des Tiers, hatte am Flughafen von Kabul mit aller Kraft darum gekämpft, ihren Schützling namens Juji mitnehmen zu können. Als sie in Abu Dhabi erfuhr, dass der Vogel aus hygienischen Gründen nicht mit ihr weiterreisen durfte, weinte die völlig erschöpfte Alia, wie Chatel schreibt.

Der 45-jährige Xavier Chatel ist seit Herbst 2020 Botschafter in Abu Dhabi. Es ist sein erster solcher Posten in seiner Laufbahn im französischen Aussenministerium, die 2004 begann. Foto: Französische Botschaft in Abu Dhabi

Der französische Botschafter war von der Szene berührt, und er versprach dem Mädchen, sich um seinen Vogel zu kümmern. Sie könne ihn jederzeit besuchen kommen und dann in ihr neues Zuhause mitnehmen. Er werde ihren verzweifelten Ausdruck der Dankbarkeit nie vergessen, schreibt Chatel.

So kam es trotz der herzzerreissenden Trennung doch noch zu einem kleinen Happy End für die beiden. Dem Mädchen gelang nicht nur die Flucht aus Kabul, zusammen mit seinem geliebten Vogel. Sie fand für ihren gestrandeten Freund dank des französischen Botschafters auch ein temporäres neues Zuhause.

Haustier und Stimmkünstler Infos einblenden Hirtenstare, oder Hirtenmaina, werden in Afghanistan und der Region oft als Haustiere gehalten, teilweise fliegen sie dabei auch frei herum, leben aber bei den Menschen und werden von diesen gefüttert. Im Falle von Juji, der vom Mädchen als Haustier gehalten wurde, muss daher davon ausgegangen werden, dass der Vogel nicht überlebensfähig gewesen wäre, wenn man ihn in Abu Dhabi einfach freigelassen und sich selbst überlassen hätte. Die Vögel leben in Wäldern oder Feldern, haben sich mittlerweile aber auch in urbanen Gebieten ausgebreitet. Sie gelten als invasive Art und eine Bedrohung für die einheimische Vogelwelt, weshalb sie nicht in andere Regionen eingeführt werden sollten. Weil der Hirtenstar ein hervorragender Insektenvernichter ist, wurde er auf einigen Inseln ausgesetzt, was für die heimischen Arten zum Problem wurde. In Australien wurde er schon als grösster Schädling bezeichnet. Auf Inseln im Pazifik schnappt er den dortigen Vogelarten nicht nur die Nahrung weg, sondern erbeutet auch deren Eier und Küken. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet ist blau eingefärbt. In den roten Regionen wurden die Hirtenstare vom Menschen zur Schädlingsbekämpfung eingeführt – und bedrohen nun die dortige Vogelwelt. Der Singvogel macht auch mit seinen Stimmkünsten auf sich aufmerksam. Die Tiere «krächzen, kreischen, zirpen, gurgeln, pfeifen, knurren, quieken und klicken». Sie können andere Vögel nachahmen, aber auch menschliche Stimmen imitieren. Ihre Gesangs- und «Sprach»-Fähigkeiten machen sie als Haustiere beliebt, auch in Gruppen und grösseren Volieren. Denn vor dem Schlafengehen singen sie dann gemeinsam, wie es in der Fachliteratur heisst.

Doch ganz zufrieden war der Hirtenstar mit der spontan gefundenen Lösung offenbar nicht. Auf dem Weg zur Botschaft türmte er aus seiner Transportbox und richtete im Auto «ein grosses Chaos» an.

Unter den Autositz geflüchtet, gab der Vogel dem Franzosen dann deutlich den Tarif durch und zeigte, wie er sich wohl auch am Flughafen von Kabul Respekt verschafft hatte. Irgendwie gelang es Chatel dann doch, das Tier aus dem Auto in einen Käfig zu transferieren.

Seither lebe Juji in der französischen Botschaft und werde von ihm gefüttert. In den kühlen Morgenstunden nehme er ihn mit nach draussen, damit er andere Vögel kennen lernen könne. Und so habe Juji mittlerweile eine «Freundin», eine Taube, welche ihn jeden Tag besuche, erzählt der 45-Jährige.

Der Hirtenstar in seinem temporären Käfig in der französischen Botschaft in Abu Dhabi. Chatel möchte ihn nach Möglichkeit mit seiner Besitzerin in Frankreich wiedervereinen. Foto: Xavier Chatel / Twitter

Und schliesslich wurde der Hirtenstar auch gegenüber Chatel etwas lockerer und «begann zu reden», wie der Franzose schreibt. Es seien mysteriöse Sachen in einer Sprache, welche das Personal der Botschaft nicht verstehe. Der Botschafter fand heraus, dass Hirtenstare Töne und Stimmen nachahmen können. So versuchte er ihm «Bonjour» beizubringen. Allerdings erfolglos, denn Juji möge einfach keine Männer, schreibt Chatel. Während er mit Frauen kommuniziere, schaue er ihn nur wütend an – und höre ihm nicht zu.

Das dachte der Botschafter auf jeden Fall, bis ihm die Managerin des Botschaftsgebäudes eines Tages ein Video schickte: Juji hatte sie mit «Bonjour» begrüsst.

Zu Chatels Freude über seinen kleinen Erfolg kam eine frohe Botschaft aus Paris, wo die geflüchtete Alia derzeit lebt. Das Mädchen hatte ihn auf Twitter gefunden und ihm eine Nachricht geschickt. Sie sei sehr glücklich gewesen, als sie erfahren habe, dass es ihrem Juji gut gehe. Sie wollte, dass er dem Vogel weiterhin Französisch beibringe, erzählt Chatel.

Und an das Mädchen gerichtet schreibt er, dass der Hirtenstar ein fester Bestandteil der Botschaft geworden sei, aber er werde immer ihr gehören. Chatel schreibt zum Schluss, dass er hoffe, ihr Juji eines Tages persönlich zurückgeben zu können.

