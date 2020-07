Ehrung für umstrittenen Künstler – Harald Naegeli erhält Kunstpreis der Stadt Zürich Nachdem der Kanton und das Kunsthaus den «Sprayer von Zürich» angezeigt haben, setzt der Stadtrat ein Zeichen für den Künstler.

Auffälliges neues Graffito von Harald Neageli: Eine Totentanzfigur auf dem Hans-Waldmann-Denkmal gleich beim Zürcher Stadthaus. Bild: Thomas Zemp

Harald Naegeli machte während des Corona-Lockdowns mit neuen Graffitis unter anderem am Kunsthaus und an Kantonsschulen auf sich aufmerksam – daraufhin zeigten Kunsthaus und Kanton den Künstler an. Die Stadt schlägt nun eine andere Richtung ein: Der «Sprayer von Zürich» erhält den mit 50’000 Franken dotierten Kunstpreis der Stadt Zürich. Das meldet der Zürcher Stadtrat.

Der international bekannte Naegeli sei eine künstlerische Ausnahmepersönlichkeit, begründet die Regierung. Hartnäckig wie wenige sonst habe er mit seinen Interventionen im öffentlichen Raum ein vorherrschendes, institutionell ausgerichtetes Kunstverständnis in Frage gestellt. Mit seiner Überzeugung, dass Kunst immer wieder die von der Gesellschaft abgesteckten Grenzen überschreiten muss, ecke er an.

Zuletzt tauchten während des Corona-Lockdown in der Stadt Zürich Graffiti mit Totentanz-Motiven an privaten und öffentlichen Bauten auf, bei denen Harald Naegeli als Urheber angenommen werden darf. Die Fachstelle Kunst im öffentlichen Raum (KiöR) hat danach Vorschläge zuhanden des Stadtrats ausgearbeitet, wie mit sieben Figuren an öffentlichen Bauten umzugehen sei. Die KiöR bezog zusätzlich die sechs Naegeli-Figuren ein, die Ende der Siebzigerjahre in Parkhäusern entstanden waren und sich bis heute erhalten haben.

Für die Figuren in den Parkhäusern hat die Stadt bereits vor einiger Zeit Schutzmassnahmen ergriffen. Nun werden die Werke definitiv in den städtischen Kunstbestand aufgenommen. Der Bestand soll mit einer Auswahl aus den sieben aktuellen Werken ergänzt werden. Der Stadtrat hat die Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum neu beauftragt, für diese Auswahl einen Vorschlag auszuarbeiten.

( hwe )