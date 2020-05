Neue Animationsfilme – Hardrock-Queen gegen Bonbonbaron Trolle streiten um Musik, und Kinder suchen Ersatz für ihre Eltern: Ist der Kinderfilm «The Willoughbys» oder «Trolls World Tour» der bessere? Hans Jürg Zinsli

Die hier schicken ihre Eltern in die Ferien: «The Willoughbys». Bild: The Willoughbys / zvg

The Willoughbys

Wenn die britische Lästerzunge Ricky Gervais einem Kater die Stimme leiht, der durch einen Film führt, darf man sich auf was gefasst machen. Umso mehr, als dieser Erzähler zu Beginn behauptet, dass der Animationsfilm ausnahmsweise keine Happy-Ever-After-Story («öäch») sei.

The Willoughbys» handelt von vier Kids (zwei bekamen versehentlich denselben Namen), die von den ­Eltern nach Strich und Faden vernachlässigt ­werden. Aber irgendwann sagt der Nachwuchs «We could be great again», und die Kleinen schicken ihre Peiniger in die (natürlich) kinderlosen Ferien. Als Ersatz treten eine wohlwollende Nanny sowie ein Bonbonbaron auf den Plan.

Das ­alles ist raffiniert gemacht, wirkt auf schwungvolle Art oldschool und steckt voller Überraschungen; die Figurenzeichnung ist in jeder Hinsicht exzellent. Und, okay, nach einem eiskalten Finale in den Schweizer Alpen («Sveezerlünd») gibts ein Happy End für die, dies verdient haben. Aber das ist ­immer noch um Welten besser als der kitschige Hollywoodstandard.

The Willoughbys

Von Kris Pearn, Ka / USA 2020; 92 min.

Zu sehen auf Netflix

(Abo ab 11.90 Franken pro Monat)

Barb, man ahnt es, hat nichts Gutes vor: «Trolls World Tour». Bild: Trolls World Tour / zvg

Trolls World Tour

Im «Trolls»-Animationsfilm von 2016 musste Prinzessin Poppy (Stimme: Anna Kendrick) zusammen mit Miesepeter Branch (Stimme: Justin Timber­lake) entführte Mitglieder ihres Stammes retten – Ungeheuer wollten sie fressen, um Glück zu verspüren.

Jetzt im Sequel entdecken die Zwergwesen, die Popmusik lieben, dass es noch weitere ihrer Art gibt. Diese vertreten jedoch andere Musikrichtungen, wir hören also Techno-Trolle, Klassik-Trolle oder Country-Trolle. Wegen der Frage, welche Musik die beste ist, haben sich die Stämme einst zerstritten.

Eine Hardrock-Queen namens Barb (Stimme: Rachel Bloom) will sie wieder vereinen, hat es in Wirklichkeit aber darauf abgesehen, alle ausser ihren eigenen Trollen zu vernichten. ­Dagegen schreitet Neokönigin Poppy natürlich ein, und – was soll man sagen? – herausgekommen ist eine komplett übersteuerte Song-and-Dance-Revue, die durch raum- und zeitlose Welten manövriert. Für Zappelphilippe ist das Abenteuer aus den Dreamworks-Studios ein Fest, für alle anderen eine Herausforderung der zuckerwattigen Art.

Trolls World Tour

Von Walt Dohrn und David P. Smith

USA 2020; 90 min.

Zu sehen auf Sky, Teleclub, iTunes, Google Play