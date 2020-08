Erste Rede als Vize-Anwärterin – Kamala Harris greift Donald Trump frontal an Kamala Harris und Joe Biden absolvierten ihren ersten gemeinsamen Auftritt, nachdem der US-Präsidentschaftsbewerber die Senatorin zu seiner «Running Mate» gemacht hat.

Darum gehts Infos einblenden US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und seine Vize-Kandidatin Kamala Harris hatten ihren ersten gemeinsamen Auftritt.

«Jammern kann Trump am besten», sagte Biden.

«Trump hat die Coronakrise von Anfang an nicht ernst genommen», sagte sie.

Die Demokraten machen im Kampf ums Weisse Haus gegen US-Präsident Donald Trump die US-Opferzahl in der Coronakrise zum Wahlkampfthema. Der Grund, warum das Virus die USA besonders hart getroffen habe, sei, «weil Trump es von Anfang an nicht ernst genommen hat», sagte die demokratische Anwärterin auf den Vizepräsidenten-Posten, Kamala Harris, am Mittwoch in Wilmington (Delaware). Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt in dieser Rolle mit dem designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden.

Während sich andere Länder auf die Wissenschaft verlassen hätten, habe Trump «Wunderarzneien» propagiert, die er beim Sender Fox News gesehen habe. «Das passiert, wenn wir jemanden wählen, der der Aufgabe einfach nicht gewachsen ist», sagte Harris. In den USA wurden mehr als fünf Millionen Corona-Erkrankungen registriert – rund ein Viertel der weltweiten Fälle. Mehr als 165’000 Menschen starben.

Joe Biden schlägt nach Angriffen von Amtsinhaber Donald Trump zurück. «Jammern ist, was Donald Trump am besten kann», sagte Biden. Er und Harris wollten nach der Wahl das «Schlamassel» beseitigen, das Trump in seiner Amtszeit in den USA und der Welt angerichtet habe.

Trump bezeichnet Biden stets «schläfriger Joe» und nannte Harris am Vortag eine «Schwindlerin».

Die Präsidentenwahl im November sei ein lebensverändernder Moment für Amerika, ein Wendepunkt, der den Weg des Landes auf Jahre bestimmen werde, betonte Biden. Harris sagte: «Alles, was uns wichtig ist (...), es steht alles auf dem Spiel». Sie fügte hinzu: «Amerika schreit nach Führung.» Trump sei ein Präsident, der sich mehr um sich selbst als um die Menschen kümmere, die ihn gewählt hätten. «In nur 83 Tagen haben wir die Chance, eine bessere Zukunft für unser Land zu wählen.»

Biden, der frühere Vize von Präsident Barack Obama, pries erneut Harris. Sie sei smart und erfahren und bereit, vom ersten Tag an zu regieren.

SDA/chk