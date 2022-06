Vier Küchen für 200 Menschen – Harte Kritik an Pionierdorf für ukrainische Flüchtlinge Die Containersiedlung, die auf dem Berner Viererfeld errichtet wird, hält die humanitären Mindeststandards nicht ein. Esther Diener-Morscher Nina Fargahi Andres Marti

Schweizweit einmalig: Am Berner Stadtrand entsteht eine Containersiedlung für 1000 Geflüchtete aus der Ukraine. Foto: Adrian Moser

Es sollte das Pionierprojekt des Kantons Bern werden mit nationaler Strahlkraft: das Containerdorf für ukrainische Flüchtlinge. Doch das Bauprojekt am Berner Stadtrand droht zum Fiasko zu werden. Der Architekt und Experte für Notunterkünfte Ueli Salzmann war vor Ort und kritisiert: Gemessen an den europäischen Richtlinien sei das, was der Kanton Bern geplant habe, «grundfalsch». Das Containerdorf halte humanitäre Mindeststandards nicht ein – mit vier Küchen für 200 Menschen, zu engen Gängen, einer falschen Raumaufteilung und viel zu wenig Wohnfläche.