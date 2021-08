Urteil des Bezirksgerichts Dietikon – Harte Strafen für brutale Prügler Die drei Männer, die im Oktober 2019 zwei Kontrahenten spitalreif prügelten, müssen zwölf, siebeneinhalb und vier Jahre hinter Gitter. Liliane Minor

Das Gericht zeigt die Aufnahmen einer Überwachungskamera, welche die Schlägerei aufzeichnete. Illustration: Robert Honegger

Für den Gerichtsvorsitzenden Benedikt Hoffmann besteht kein Zweifel: Zumindest einer der drei aus Kosovo stammenden Schläger, der ältere der Brüder V., hat den möglichen Tod seiner Opfer in Kauf genommen. V. hatte zusammen mit seinem jüngeren Bruder, seinem Freund M. sowie zwei Unbekannten im Oktober 2019 zwei Kontrahenten vor einem Club in Urdorf brutal verprügelt. Selbst als die beiden Opfer bereits am Boden lagen, hörten die Angreifer nicht auf.

Beim älteren der Brüder V. komme aber noch eine Handlung dazu, die auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera gut zu erkennen ist: Als die beiden Opfer blutüberströmt und reglos dalagen und die Angreifer bereits weggingen, kehrte der 45-Jährige nochmals um, schob eines der beiden Opfer zurecht und trat ihm mehrmals von oben heftig auf den Kopf. Besonders verstörend: Jener Mann war bis zu dem Zeitpunkt V.s bester Freund. «Wenn man jemanden so buchstäblich in den Boden stampft, muss man davon ausgehen, dass er stirbt», sagte Hoffmann am Mittwochabend in der Urteilseröffnung.