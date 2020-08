Auf der Bäckeranlage steht ein Mann, um ihn die Wiese voller Kinder, Sonnencreme-Geruch, Musik und Rauch und Grill, Wurst darauf. Der Mann, der in seinen Händen einen kleinen, toten Vogel hält. Und er sagt, er sei noch warm, der Vogel, er sei ihm in den Händen weggestorben.

Der Mann, der mit seinem dicken Finger über den kleinen Bauch des Vögleins fährt. Das Gefieder am Bauch, feinste, weiche Federn, flüstert der Mann. Seine Brustmuskeln glänzen braun und bewegen sich auf und ab, wenn er redet, sein Oberkörper hat eine Kühltruhen-Form. Als ich mich direkt neben ihm befinde und den toten Vogel in seinen Fingern erkenne, schaut der Mann mich aus grünen, wässrigen Augen an.