Wandel in Bulgarien – Harvard-Manager nehmen es mit der Mafia auf Die neue Partei zweier Ex-Minister, die sich dem Kampf gegen die Korruption verschrieben hat, gewinnt die Parlamentswahl in Bulgarien. Ob es ihr gelingt, eine funktionierende Regierungskoalition zu bilden, ist offen. Cathrin Kahlweit aus Wien

Die Sieger, die Hoffnung wecken: Kiril Petkow (l.) und Assen Wassilew von der Partei «Wir setzen den Wandel fort» (PP) feiern ihren Sieg in Sofia. Foto: Valentina Petrova (Keystone)

Schon am Sonntagabend, lange bevor das Endergebnis der mittlerweile dritten Parlamentswahl in Bulgarien in diesem Jahr verkündet worden war, gab es drei eindeutige Sieger. Einer davon, der amtierende Präsident Rumen Radew, hat mit etwa 49 Prozent der Stimmen nur ganz knapp eine Mehrheit im ersten Wahlgang verfehlt; dass er in der zweiten Runde erneut zum Staatschef gekürt wird, bezweifelt in Bulgarien kaum jemand.

Die beiden anderen Sieger hingegen heissen Assen Wassilew und Kiril Petkow; sie waren Finanzminister und Wirtschaftsminister in der seit einem halben Jahr amtierenden Expertenregierung gewesen, die Radew deshalb einsetzen musste, weil sich weder nach der Wahl im April noch nach der Wahl im Juli eine regierungsfähige Koalition zusammengefunden hatte. Die beiden Männer haben an der US-Universität Harvard studiert und als Unternehmer ihr Geld gemacht. Sie gründeten im Spätsommer eine neue Partei und nannten sie «Wir setzen den Wandel fort» (PP); bei der Wahl am vergangenen Sonntag war diese also gerade mal zwei Monate alt. PP holte – aus dem Stand – die meisten Stimmen und knapp 26 Prozentpunkte.