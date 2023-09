Hass gegen Politpersonen – Jacqueline Fehr lanciert breite Umfrage gegen Anfeindungen Der Kanton sammelt Hasszuschriften von politisch tätigen Personen und von Kandidierenden. Zudem können diese entsprechende Nachrichten und Posts online juristisch prüfen lassen. Ev Manz

Regierungsrätin Jacquelin Fehr will, dass niemand wegen der Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung von einem politischen Engagement für die Gesellschaft abgehalten wird. Foto: Dominique Meienberg

Drohungen, Anfeindungen, Hass – persönliche Angriffe gehören für Zürcher Politikerinnen und Politiker zum Alltag. Das hat auch eine breite Umfrage dieser Zeitung unter Mitgliedern des Kantons- und Zürcher Gemeinderats gezeigt hat. Sie treten meist in den digitalen Medien auf –als Post, Tweet oder Direktnachricht. Sanija Ameti, Kantonsrätin der Grünliberalen und Co-Präsidentin der Operation Libero, machte ihre Zuschriften Ende vergangenen Jahres öffentlich und sorgte damit national für Aufsehen.



Nun nimmt sich auch der Kanton dem Thema an und will es genau wissen: Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) lanciert mit ihrer Direktion der Justiz und des Innern eine breite Befragung unter Zürcherinnen und Zürchern, die entweder auf Bundes-, Kantons- oder Gemeindeebene politisch tätig sind oder für ein entsprechendes Amt kandidieren. Das Pilotprojekt läuft bis Ende Jahr.

Fehr wertet die Hasszuschriften nämlich als Gefahr für die lebendige Demokratie, weil viele Politikerinnen und Politiker wegen der Belastung durch Hasszuschriften ihr Amt bereits abgegeben hätten. Prominenteste Beispiele sind etwa die SP-Kantonsrätin Sarah Akanji und die Zürcher AL-Gemeinderätin Ezgi Akyol. Fehr lässt sich in einer Mitteilung am Montag folgendermassen zitieren: «Wenn wir wollen, dass der Hass im Netz unsere Demokratie nicht ausbremst, müssen wir etwas dagegen tun.»

Hassmails und Anfeindungen gehören zu ihrem Alltag: Sarah Akanji und Sanija Ameti. Marc Dahinden, Keystone

Mitbeteiligt an der Umfrage sind auch die Geschäftsleitung des Kantonsrats und der Verband der Zürcher Gemeindepräsidien. Die Auswertung der quantitativen Umfrage soll klären, ob und welche Massnahmen mittelfristig gegen Hasszuschriften nötig seien.

Drei Anfragen pro Person

Die Justizdirektion bietet Betroffenen ab sofort online Hilfe an. Auf der neuen Webseite zh.ch/stop-hate können diese ihre Hasszuschriften erfassen. Damit beantragen sie beim Kanton eine Kostengutsprache für eine juristische Prüfung solcher Hasszuschriften und erhalten Kontakte zu Juristinnen und Juristen. Diese prüfen, ob der Inhalt gegen den Diskriminierungsartikel des Schweizerischen Strafgesetzbuches oder gegen andere Tatbestände des Schweizerischen Strafgesetzbuches verstösst.

Bei einem Ja erstatten die juristischen Fachpersonen Anzeige gegen die Urheberinnen oder Urheber der Botschaften. Bei einem Nein unterstützt die Direktion die Betroffenen dabei, wie sie schriftlich auf die Zuschrift reagieren können. Sie stellt ihnen unter anderem Textbausteine zur Verfügung.

Die Kosten für die juristische Unterstützung trägt der Kanton. Je betroffene Person kann maximal drei Kostengutsprachen für solche Abklärungen beziehen.



Ein ständiges Angebot möglich

Anschliessend wird die Direktion das Pilotprojekt auswerten. Diese Resultate sowie die Erkenntnisse aus der genannten Befragung würden zeigen, wie dem Phänomen der Hasszuschriften wirkungsvoll begegnet werden könne, heisst es in der Mitteilung. «Wenn sich zeigt, dass der Bedarf ausgewiesen ist, werden wir ein ständiges Angebot gegen Hasszuschriften einrichten», sagt Justizdirektorin Jacqueline Fehr. Es sei ihr ein persönliches Anliegen sicherzustellen, dass niemand wegen der Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung von einem politischen Engagement für die Gesellschaft abgehalten werde.

Ev Manz ist Redaktorin im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Nach ihrer Unterrichtstätigkeit als Sekundarlehrerin hat sie Kommunikation studiert. Sie berichtet seit 2012 schwerpunktmässig über Schul- und Familienthemen sowie über Politik, Bauten und Menschen in der Stadt Zürich und Region. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.