Podcast zum Schweizer Fussball – «Hat Canepa seinen Trainer unnötig unter Druck gesetzt?» Warum nutzt Franco Foda beim FCZ nicht das Fundament seines Vorgängers? Wird Fabian Rieder bei YB zum WM-Spieler? Spielt sich Wouter Burger auf die Liste grosser Clubs? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es wurde ihm ein zäher Start vorhergesagt. Und tatsächlich hat der FC Zürich nach dem Rausch des Meistertitels Mühe, in die Gänge zu kommen. Nach zwei Ligaspielen ohne Torerfolg steht am Mittwoch das kapitale Rückspiel gegen Karabach in der Qualifikation zur Champions League auf dem Programm. Und Thomas Schifferle fragt in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts, wie geschickt es von Ancillo Canepa war, sein Kader vor dem Saisonstart derart zu loben. Der Präsident erklärte, die aktuelle Ausgabe des FCZ sei noch besser als das Meisterteam. Schifferle meint dazu: «Es ist ja richtig, wenn Canepa Optimismus verbreitet. Aber setzt er damit nicht zu viel unnötigen Druck auf? Wie sehr hilft er damit dem Trainer und den neuen Spielern?»

Auch der FC Basel ist mit zwei 1:1 nicht so in die Super League gestartet, wie er sich das vorgestellt hat. Aber er hat mit Wouter Burger wenigstens einen Spieler in seinen Reihen, der derzeit so gut in Form ist, dass sich Tilman Pauls bereits gefragt hat: «In den grossen Ligen ist das Transferfenster bis Ende August offen – könnte es sein, dass er dann gar nicht mehr in Basel ist? Er hat schon gegen Ende der letzten Saison sehr auffällig gespielt.» Wobei Pauls auch meint: «Sehr realistisch ist es nicht, dass er bereits jetzt geht.»

Ausserdem reden wir in Folge 146 der «Dritten Halbzeit» über die wiederentdeckten Tugenden der Young Boys. Dominic Wuillemin sieht in Fabian Rieder gar einen potenziellen Schweizer WM-Spieler. Und er vermutet mit Blick auf das übervolle YB-Kader, dass vielleicht noch ein, zwei Spieler an den FC Winterthur abgegeben werden könnten. Über dessen Auftritt in St. Gallen sagt Schifferle: «Da hat Winterthur Lehrgeld bezahlt.» Wir diskutieren die ersten Spielerentdeckungen der Saison, den frisch gefundenen Trotz der Grasshoppers. Und wir fragen uns, ob Jérémy Guillemenot irgendwann des Elfmeterschindens müde wird.

Wann welches Thema besprochen wird

03:10 FC Zürich - FC Luzern

17:24 FC Basel - Servette

30:46 FC Sion - Young Boys

40:04 St. Gallen - Winterthur

50:45 GC - FC Lugano

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

