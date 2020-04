Impfung gegen das Coronavirus – Hat die Schweiz im Oktober einen Impfstoff gegen Covid-19? Weltweit gibt es mehr als 70 Projekte für einen Impfstoff gegen Covid-19. Immunologe Martin Bachmann vom Inselspital Bern hat nun einen ambitionierten Zeitplan: Sein Impfstoff soll schon im Oktober bereit sein. Alexandra Bröhm

Immunologe Martin Bachmann vom Inselspital Bern. Foto: Philippe Rossier/Blick

Die Schweiz wartet auf einen Impfstoff. Er soll uns den Alltag zurückbringen, auch für die Risikogruppen. Mehr als 70 Forscherteams liefern sich im Moment weltweit einen Wettlauf, um einen solchen Impfstoff gegen Covid-19 herzustellen. Ganz vorne mit dabei ist der Schweizer Immunologe Martin Bachmann vom Inselspital Bern. Bachmann hat ambitionierte Pläne und einen sehr sportlichen Zeitplan: «Unser Impfstoff soll im Oktober bereit sein», sagt er jetzt. Letzte Woche fanden bereits Gespräche mit der Arzneimittelbehörde Swissmedic statt. Am Dienstag schaute sogar Bundesrat Alain Berset vorbei. Wenn alles wie geplant klappt, will Bachmanns Team bis im Oktober zehn Millionen Dosen produziert haben, um die Schweizer Bevölkerung zu versorgen. Bachmann hätte dann in neun Monaten geschafft, was normalerweise fünf bis zehn Jahre dauert.