Öffentlicher Verkehr in Zürich – Hat die Station «Radiostudio» bald ausgedient? Ende August enden die Sendungen aus dem Studio Brunnenhof in Zürich-Oerlikon. Die Verkehrsbetriebe Zürich prüfen nun einen neuen Namen für die Haltestelle.

Die Stadt Zürich will in den Gebäuden des heutigen Radiostudios nahe dem Bucheggplatz in Zürich Raum für 15 Sekundarklassen bauen. Am 15. Mai entscheiden die Stimmberechtigten der Stadt über den Objektkredit von 82.4 Millionen Franken, der für die Umnutzung nötig ist.

Unabhängig vom Ausgang der Abstimmung ist jedoch klar, dass an dieser Stelle der Stadt bald keine Radiostudios mehr betrieben werden. Ab August zügeln Radio SRF 1, Radio SRF 3, Radio SRF Musikwelle und Radio SRF Virus sowie das «Regionaljournal ZH SH» in die neuen Studios der «Radio Hall» in Leutschenbach. «Am 30. August haben wir die letzten Sendungen von Radio SRF 1 und Radio SRF 3 aus dem Standort Brunnenhof geplant und die ersten aus der Radio Hall», sagt SRF-Sprecherin Natalie Blasi zu persoenlich.com.

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) überlegt sich deshalb die Umbenennung der Haltestelle «Radiostudio» direkt vor dem Gebäude, wie Sprecher Oliver Obergfell gegenüber der Medienplattform sagt: «Die VBZ wurden zu diesem Wunsch bereits kontaktiert und werden eine Umbenennung im üblichen Verfahren zum Dezember 2023 prüfen.» Das Ganze müsse mit dem Projekt des Trams Affoltern koordiniert werden, für welches aktuell das Bau- und Auflageprojekt laufe, erklärt Obergfell.

Fernsehstudio bleibt auch ohne TV

Am Namen der Station «Fernsehstudio» halten die VBZ jedoch fest, obwohl an diesem Standort nicht mehr nur Fernsehsendungen produziert werden. Man benennen Haltestellen selbst dann nicht zwingend um, wenn die namensgebende Institution an jener Stelle nicht mehr existiere, sagt Obergfell und nennt als Beispiel die Haltestelle «Rentenanstalt», die noch immer so heisst, obwohl der grösste Schweizer Lebensversicherungskonzern heute den Namen Swiss Life trägt.

An einer anderen Stelle des VBZ-Netzes kam es jedoch im Dezember 2018 zu einer Änderung: Die ehemalige Haltestelle «Börsenstrasse» wurde in «Kantonalbank» umbenannt. Sie befindet sich an der Ecke Bahnhofstrasse/Börsenstrasse, wo 1880 die erste Börse der Stadt Zürich eröffnet wurde. In der Zürcher Innenstadt gibt aber seit über 20 Jahren keine Börse mehr. Zur Umbenennung der Station hat auch der Umstand beigetragen, dass die Zürcher Kantonalbank (ZKB) ihren ersten Schalter an der Bahnhofstrasse bereits zehn Jahre vor der ersten Börse eröffnet hatte.

