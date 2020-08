Falsche Abrechnungen – Hat sich das Unispital über eine Million Franken erschlichen? Die Klinik für Herzchirurgie soll Versicherungsgelder für nicht erbrachte Leistungen kassiert haben. Der Direktor schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Von Problemen geplagt: Ein neuer Verdacht gegen die Klinik für Herzchirurgie hält das Unispital Zürich auf Trab. KEYSTONE

Das Universitätsspital Zürich (USZ) steht wohl vor dem nächsten Skandal grösserer Dimension. Die Klinik für Herzchirurgie soll Versicherungsgelder für nicht oder nur teilweise erbrachte Leistungen von Krankenkassen bezogen haben. Das berichtet die «NZZ am Sonntag». «Die Fakten liegen auf dem Tisch. Es wurde gelogen und betrogen», soll Klinikchef Paul Vogt am Telefon gesagt haben. Doch genauer habe er der Zeitung plötzlich nicht mehr Auskunft geben wollen. Die unrechtmässig erschlichene Summe belaufe sich auf mindestens eine Million Franken.

Die Krankenkassen seien über den Betrugsfall informiert. Helsana-Sprecher Can Arikan teilt mit, sie stünden in Kontakt mit dem USZ und prüften aktuell, wie weit die Helsana vom Fall betroffen sei. Von einem regen Austausch mit dem Spital spricht CSS-Sprecherin Nina Frank. Doch man gehe davon aus, dass sich die Lage in nützlicher Frist kläre. Auch die Swica rechne damit, vom Fall betroffen zu sein, wie Sprecherin Silvia Schnidirig zur «NZZ am Sonntag» sagte.

Noch völlig unklar sei, wer das System installierte und wie viele davon wussten. Administrativ sei der Klinikmanager für die Finanzen zuständig, das Sagen über das Geld im Pool obliege jedoch der ärztlichen Leitung. Ersterer habe bereits auf eigenen Wunsch gekündigt.

Unruhe in der Herzklinik

Fest steht, dass auf Klinikchef Vogt nach dem Bekanntwerden des Falls Maisano ein weiteres Problem von grösserer Tragweite zukommt. Zudem musste sich der neue Klinikchef die Kritik von der «Weltwoche» gefallen lassen, dass er mit seiner Doppelfunktion am Unispital und als Privatarzt an einer Hirslanden-Klinik die Gefährdung der Patientensicherheit in Kauf nehme. Sogar eine Morddrohung habe Vogt erhalten.

Geschönte Operationsberichte

Dem früheren Klinikchef Francesco Maisano wird vorgeworfen, Implantate einer Firma verwendet zu haben, an der er selber beteiligt ist, und diese Interessenbindung nicht deklariert zu haben. Zudem soll er Operationsberichte geschönt haben. Für Maisano sind die ganzen Vorwürfe «ein unfundiertes Konstrukt», um ihm zu schaden (lesen Sie hier, wie sich der Ex-Klinikchef gegen die Vorwürfe wehrt).

Neben Maisano stehen auch andere Spitzenmediziner des Universitätsspitals wegen ihrer Arbeitsmethoden in der Kritik, was die Politik aktiv werden liess. Im Kanton Zürich sollen die Löhne von Kaderärzten nun per Gesetz auf eine Million Franken begrenzt werden. Was sie mehr verdienen, sollen sie an die Spitäler abliefern.

step