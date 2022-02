Feuerwehr im Einsatz – Gebäude in Horgen stand in Flammen Im Quartier Tannenbach hat am Mittwochabend ein Mehrfamilienhaus Feuer gefangen. Ein Grossaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort. Daniela Haag Daniel Hitz UPDATE FOLGT

Die Feuerwehr kämpfte mit allen Kräften gegen die Flammen an. Foto: André Springer

Im Horgner Quartier Tannenbach geriet am Mittwochabend ein Haus in Brand. Die meterhohen Flammen und die Rauchsäule waren weitum sichtbar. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus an der Einsiedlerstrasse an der Grenze zu Oberrieden. Betroffen ist vor allem der Dachstock eines Mehrfamiliengebäudes.

Die Flammen im Horgner Quartier Tannenbach waren weitum sichtbar. Leserfoto Im Dachstock und auf einem Balkon wüteten die Flammen am meisten. Foto: André Springer Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus an der Einsiedlerstrasse. Foto: André Springer 1 / 3

Im Einsatz sind derzeit ein Grossaufgebot an Einsatzkräften. Die Feuerwehr konnte die Flammen um zirka 21.30 Uhr unter Kontrolle bringen. Die Kantonspolizei bestätigt den Einsatz gegenüber mehreren Medien. Die Situation ist noch unübersichtlich. Wie aber vor Ort zu erfahren ist, habe es offenbar keine Verletzten gegeben.

Die Feuerwehr konnte die Flammen unterdessen unter Kontrolle bringen. Foto: Daniela Haag Aus dem Dachstock qualmen noch immer dicke Rauchwolken. Foto: Daniela Haag 1 / 2

Daniela Haag Daniel Hitz

