Der Traum vom Eigenheim – Hauspreise steigen weltweit rasant Immobilien werden rund um den Globus immer teurer. Nun bekommen es junge Familien auch noch mit einem beinahe unschlagbaren Mitbewerber zu tun. Claus Hulverscheidt

Nirgends sind die Hauspreise so stark gestiegen wie in der Türkei: Die Skyline von Istanbul. Foto: Lefteris Pitarakis (Keystone)

In der Schweiz sind die Immobilienpreise in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Im internationalen Vergleich ist das aber noch harmlos. Das zeigt eine Untersuchung der international tätigen Immobilienberatungsgesellschaft Knight Frank, die sich regelmässig die Entwicklung der Hauspreise in mehreren Dutzend Industrie- und Schwellenländern ansieht.

Die Zahlen bergen gewaltigen Sprengstoff, denn sie verdeutlichen, dass junge Familien vielerorts kaum noch eine Chance haben, ein Haus für sich zu finden.

Ergebnis: In beinahe allen Weltregionen gehen die Preise derzeit regelrecht durch die Decke, allein zwischen März 2020 und März 2021 verzeichneten 13 Staaten Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich. Spitzenreiter ist die Türkei mit plus 32 Prozent, dahinter folgen Neuseeland und Luxemburg mit gut 22 beziehungsweise knapp 17 Prozent.