Porträt Thomas Spitzer – «Hazel und ich sind beide Grenzgänger» Hazel Brugger und der deutsche Comedian Thomas Spitzer sind seit bald zehn Jahren ein Paar. Einige sagen, Spitzer habe einen negativen Einfluss auf die Schweizer Ausnahmekomikerin. Wer ist der Mann? Andreas Tobler

Mehr als verheiratet: Die Schweizerin Hazel Brugger und der deutsche Komiker Thomas Spitzer sind das Power-Couple des deutschsprachigen Humors. Foto: Marvin Ruppert

Als Thomas Spitzer vor sechs Jahren das erste Mal mit Hazel Brugger in einem eigenen, ziemlich trashigen Youtube-Format namens «Die Hazel Brugger und Thomas Spitzer haben eine Show Show» auftrat, warf dies viele Fragen auf: Wer ist der Mann an Hazel Bruggers Seite? Und warum arbeitete die damals 23-Jährige ausgerechnet mit diesem Thomas Spitzer zusammen – und das auch noch in einem Youtube-Format, das mit Tieren aus dem Streichelzoo, unterirdischen Witzen und wackelnden Brüsten anders war als vieles, was man bis dahin von der Schweizer Ausnahmekomikerin kannte?