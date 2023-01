Arbeitsplattform brennt – Heftige Explosion reisst Rüschlikon aus dem Schlaf Um Mitternacht brannte am Seeufer von Rüschlikon ZH eine Arbeitsplattform. Kurz darauf explodierte in der Kabine eine Gasflasche.

Der Brand brach auf einer Arbeitsplattform am Seeufer von Rüschlikon ZH aus. Screenshot Google Maps

Kurz nach Mitternacht brach am Seeufer von Rüschlikon ZH auf einer Arbeitsplattform einer Baufirma ein Feuer aus. Gemäss der Kantonspolizei Zürich fing ein Generator Feuer. In der Folge explodierte in einer Kabine auf der Plattform eine Gasflasche.

Wie 20min-News-Scouts berichteten, war die Explosion weit herum zu hören und das Feuer auch von der anderen Uferseite in Küsnacht zu sehen.

Die Feuerwehr rückte aus und brachte den Brand unter Kontrolle. Während des Feuers war laut dem Kapo-Mediensprecher Florian Frei niemand auf der Plattform. Es sei ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden.

chk

