Tief «Finja» – Heftige Gewitter ziehen über die Schweiz Nach anfänglich warmen Temperaturen am Montag kommt es nun vielerorts zu Starkregen, Hagel und Sturmböen. Ab Dienstag wird es wieder deutlich kühler.

Kurz nach 16 Uhr verdunkelte sich auch über der Stadt Zürich der Himmel Foto: Roundshot via Meteonews (Twitter)

Heute Montag zieht das Tief «Finja» von Südwestfrankreich über die Schweiz. Die Kaltfront bringt teils heftige Gewitter, Hagel und Sturmböen mit sich. Laut «Meteonews» wurden bis 16:20 Uhr über 13’500 Blitze verzeichnet. Es müsse mit starkem Regen gerechnet werden. In der Nacht auf Dienstag dränge die Kaltfront die warme Luft dann ostwärts, weshalb es ab Dienstag wieder kühler im Land wird.

Am Vormittag zogen erste Gewitter vom Jura über die Nordwestschweiz. Am Nachmittag entwickelten sich vor allem entlang der östlichen Voralpen und im Nordtessin weitere Gewitter, wie «Meteonews» schreibt. Gegen 16:30 Uhr verdunkelte sich auch über Zürich der Himmel. Laut SRF Meteo besteht bis ungefähr 19 Uhr Hagelgefahr. Auf der Strecke Oberglatt – Niederweningen kommt es laut SBB aktuell zu Einschränkungen wegen Unwetterschäden. Wie lange die Störung andauert, ist unbekannt. Auch in Luzern sollen Busse stillstehen, weil Strassen überschwemmt seien. Innert 10 Minuten habe es dort 17,6 Milimeter Niederschlag gegeben.

Bis zum Donnerstag werden die Gewitter und Niederschläge vor allem im Süden der Schweiz anhalten.

Die Kappelbrücke in Luzern um circa 16 Uhr. (Quelle: Roundshot) Foto: Roundshot via Meteonews

