Ecap verschickt Standard-Passwort an Arbeitslose – «Heikle» Sicherheitslücke bei RAV-Bewerbungstraining Die Zürcher RAV schicken Arbeitslose in obligatorische Bewerbungskurse. Die Firma, die diese durchführt, hat beim Datenschutz gepatzt. Patrice Siegrist

So wurde das Standardpasswort verschickt. Foto: zvg

Im Kanton Zürich sind zurzeit knapp 30’000 Personen bei einem RAV angemeldet. Um Frauen und Männer bei der Jobsuche zu unterstützen, schickt das RAV sie in obligatorische Bewerbungskurse. Durchgeführt werden diese von der gemeinnützigen Schule Ecap. Wie sich nun zeigt, schützte diese Schule jedoch einige Daten der Kursteilnehmenden auf ihrer digitalen Plattform schlecht.

In einem Mail, das dieser Zeitung vorliegt, schreibt ein Mann aus dem Kanton Zürich am Montag an Ecap, er habe eine «gravierende Sicherheitslücke» im System entdeckt. Dazu brauchte er keine Hackerfähigkeiten, denn Ecap verwendete für alle Benutzerinnen und Benutzer des digitalen Bewerbungstrainings dasselbe Passwort – ein Hinweis, dass man dieses umgehend ändern sollte, fehle, heisst es im Mail.