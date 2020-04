Ansteckung in den Heimen – Heime sollen mehr testen Eine Testreihe in Stadtzürcher Alters- und Pflegeheimen hat gezeigt, dass viele alte Menschen trotz Ansteckung mit dem Coronavirus keine Symptome zeigen. Susanne Anderegg

Im Pflegezentrum Gehrenholz in Zürich wurden alle Patientinnen und Patienten getestet. Die Lage sei hier unter Kontrolle, sagt Stadtrat Andreas Hauri, Foto: Sabina Bobst

47 Menschen sind in Alters- und Pflegezentren im Kanton Zürich bisher an den Folgen von Corona gestorben, das sind etwas mehr als die Hälfte aller Corona-Opfer. In den Stadtzürcher Heimen, die insgesamt 3500 Betten anbieten, sind 28 Menschen gestorben. Trotz aller Vorsichtsmassnahmen habe sich das Virus ausgebreitet, sagte die Ärztliche Direktorin der städtischen Pflegezentren, Gabriela Bieri, am Mittwoch an einer Medienkonferenz. Und gestand: «Wir waren etwas hilflos.»

Sie hat sich dann Rat beim Infektiologen des Triemlispitals geholt. Dieser empfahl, die betroffenen Abteilungen durchzutesten, konkret alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal. Das Resultat hat Bieri erstaunt: 80 von 190 Bewohnerinnen waren positiv, doch 40 Prozent der Angesteckten zeigten keine Symptome, und weitere 19 Prozent hatten nur eine erhöhte Körpertemperatur, aber weder Fieber noch Husten. «Nun wussten wir, weshalb wir mit unseren Quarantäne- und Hygienemassnahmen nicht erfolgreich waren», so Bieri: «Weil wir viele Infizierte nicht erkannt und isoliert hatten.»

Als Vergleich wurden in vier Pflegezentren, die alle positiv Getestete beherbergen, insgesamt neunzehn coronafreie Abteilungen durchgetestet. Mit erfreulichem Resultat: Alle 320 Bewohnerinnen und Bewohner waren negativ.

Wir haben den Pfad des zivilen Ungehorsams eingeschlagen, und wir sind wirklich klüger geworden.» Stadtrat Andreas Hauri

Mit diesen Tests hat sich die Stadt Zürich über eine Anordnung des Bundes hinweggesetzt, der die Tests nach wie vor nur bei über 65-jährigen oder vorerkrankten Personen empfiehlt, die Symptome haben. «Wir haben den Pfad des zivilen Ungehorsams eingeschlagen», sagte Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri (GLP). Und er sei sehr froh darüber: «Wir sind wirklich klüger geworden.»

Immerhin hat Hauri Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) involviert, und diese unterstützte die Aktion. Aufgrund der Erkenntnisse empfiehlt die Gesundheitsdirektion jetzt allen Heimen im Kanton, bei Corona-Fällen die Bewohnerinnen und das Personal der betroffenen Abteilungen durchzutesten. «Positiv getestete Bewohner sollen isoliert werden», sagte Kantonsärztin Christine Meier, «und positiv getestete Mitarbeitende sollen zu Hause bleiben – solange die Personalsituation das erlaubt.»

147 Angestellte infiziert

Eine Umfrage des Heimverbandes Curaviva bei 190 Alters- und Pflegeheimen im Kanton hat ergeben, dass 147 Angestellte eine bestätigte Ansteckung mit dem Virus hatten. Laut Verbandspräsident André Müller sind nicht nur Pflegende betroffen, sondern auch Reinigungspersonal oder Mitarbeitende der Küche. Ein Teil von ihnen hat sich wohl ausserhalb der Arbeit angesteckt.

«Das ist eine belastende Situation für die Heime, sie sind seit Wochen stark gefordert», sagte Müller. Für die Bewohnerinnen und Bewohner sei vor allem das Besuchsverbot sehr schwierig. Trotzdem ist Müller gegen eine Lockerung. «Die alten Menschen sind und bleiben Hochrisikopatienten.» Ärztin Gabriela Bieri sieht das gleich: «Das Besuchsverbot muss leider vorläufig beibehalten werden.»